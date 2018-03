"Eurovision Song Contest": Natália Kellys Gaelic-Football-Match mit Irlands Ryan Dolan

Außerdem: "Willkommen Österreich"-Musicspecial am 14. Mai nach dem ersten "Song Contest"-Semifinale

Wien (OTS) - Auftritte, Promotermine und Proben bestimmten seit ihrer Ankunft in Malmö Natália Kellys Tagesablauf - und so war die Einladung von Irlands "Song Contest"-Vertreter Ryan Dolan zum gemeinsamen Gaelic-Football-Match eine willkommene Abwechslung. Nach einer kurzen Regelerklärung - Gaelic Football erinnert an eine Mischung aus Fußball und Rugby - ging es auch direkt aufs Spielfeld, wobei Natálias Team nach einer halben Stunde als Sieger vom Platz ging. Natália Kelly: "Zuerst war ich noch ein wenig skeptisch, aber dann hat das echt Spaß gemacht - und ein Tor habe ich auch geschossen. Ryan habe ich schon bei einem Promotermin in Amsterdam kennengelernt, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden." Ryan Dolan, der mit dem Titel "Only Love Survive" mit Startnummer 13 im ersten Semifinale am 14. Mai an den Start geht, weiter: "Die Zeit in Malmö ist für uns alle sehr stressig, und da sind Momente wie dieser eine schöne Abwechslung. Ich habe mich gefreut, Natália wieder zu sehen und unser gemeinsames Match sehr genossen."

Am Samstag, dem 11. Mai, stand am Abend noch ein Besuch der "Nordic Party", die von allen skandinavischen Ländern gemeinsam veranstaltet wird, auf dem Programm. Fotos vom Gaelic-Football-Match und der "Nordic Party" sind unter presse.ORF.at abrufbar.

"Österreich rockt den Song Contest"-Dokus: "Natália - ihr Weg nach Malmö" und "Natália - unser Star in Malmö"

Ein Kamerateam begleitete Natália Kelly sowohl bei ihren Vorbereitungen in Österreich, ihrem Promotripp nach Amsterdam und ihrer Farewell-Party in Wien als auch bei ihren Proben, Meets & Greets und Auftritten in Malmö. Die Highlights davon stehen am 14. Mai vor dem ersten "Song Contest"-Semifinale sowie am 18. Mai vor dem Finale jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins auf dem Programm von "Österreich rockt den Song Contest".

Das "Willkommen Österreich"-Musicspecial nach dem ersten Semifinale am 14. Mai

"Willkommen Österreich" sucht den allerbesten Showact, kurz "W.Ö.S.D.A.S.": Unter diesem Titel haben Stermann & Grissemann ihr Publikum abstimmen lassen, welches der legendärste Showact in ihrer Sendung war. 20 Auftritte standen zur Auswahl, das Ergebnis präsentieren Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 14. Mai, um 23.00 Uhr in einer Spezial Ausgabe ihrer Show (direkt im Anschluss an das erste "Song Contest"-Semifinale). Mit dabei sind so unterschiedliche Künstler wie Skero, Roberto Blanco, Naked Lunch, Christina Stürmer, Sofa Surfers, Helge Schneider oder Annette Dasch und Klaus Eberhartinger sowie die beiden "Song Contest"-Sieger Udo Jürgens und Lena. Außerdem gewähren Stermann & Grissemann in dieser Sendung auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von "Willkommen Österreich", stellen alle Mitarbeiter vor und erinnern sich an so manche Backstagegeschichte.

Hitradio Ö3 berichtet aus Malmö

Hitradio Ö3 informiert ab 12. Mai aus Malmö: Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet über die Proben und Partys, liefert Hintergrundberichte und begleitet Natália Kelly auf Schritt und Tritt durch Malmö. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert Stadlbauer nicht nur täglich im "Ö3-Wecker", sondern auch online in seinem ganz persönlichen Song-Contest-Blog. Der Blog sowie Infos bzw. Stars und Storys mit vielen Fotos zum Song Contest sind unter http://oe3.ORF.at/songcontest abrufbar.

Der weitere "Song Contest"-Fahrplan

14. Mai: Erstes Semifinale - 16 Nationen, darunter auch Österreich, singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um zehn Finalplätze. Bereits um 20.15 Uhr steht "Österreich rockt den Song Contest:

Natália - ihr Weg nach Malmö" auf dem Programm.

16. Mai: Zweites Semifinale - 17 weitere Nationen singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um die zehn letzten Finalplätze.

18. Mai: "Eurovision Song Contest 2013" - das große Finale live ab 21.00 Uhr in ORF eins aus Malmö - davor um 20.15 Uhr "Österreich rockt den Song Contest: Natália - unser Star in Malmö".

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Livestream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

