Vorarlbergs Polytechnische Schulen zeigen ihr Können

LR Mennel hofft auf gute Leistungen bei den Landeswettbewerben

Bregenz (OTS/VLK) - Von Dienstag, 14. Mai bis Mittwoch, 22. Mai 2013, werden in sechs Fachbereichen der Polytechnischen Schulen in Vorarlberg Landeswettbewerbe durchgeführt. Über 100 Schülerinnen und Schüler stellen ihr fachliches Können unter Beweis. "Wie wohl kein anderer Schultyp bereiten die Polytechnischen Schulen ihre Schülerinnen und Schüler in einem praxisorientierten Unterricht für einen Eintritt in ein Lehrverhältnis vor", betont Schullandesrätin Bernadette Mennel.

Das kreative Talent wird auch im Rahmen der jährlich stattfindenden Landeswettbewerbe gefördert. Diese sollen vor allem zur Motivation der Schülerinnen und Schüler und zur Qualitätssicherung im Unterricht beitragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen innerhalb der vorgegebenen Zeit eine Aufgabenstellung erledigen. Danach wird ihre Arbeit von einer Experten-Jury fachmännisch begutachtet und beurteilt.

Die Bewerbe im Detail

Holz: 14. Mai 2013, 8.30 bis 13.00 Uhr, WIFI Hohenems, 17 Teilnehmer/innen, Aufgabe: Herstellung eines Fotorahmens aus Holz Metall: 15. Mai 2013, 8.00 bis 15.00 Uhr, PTS Bludenz, 16 Teilnehmer/innen, Aufgabe: Herstellung eines Stifthalters aus Flachstahl

Dienstleistungen: 16. Mai 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr, Messepark Dornbirn, 18 Teilnehmer/innen, Aufgabe: kreatives Verpacken und originelles Präsentieren von Produkten

Elektro: 17. Mai 2013, 9.00 bis 12.00 Uhr, Fa. Zumtobel Dornbirn, 10 Teilnehmer/innen, Aufgabe: Herstellung eines elektronischen Bauteils und eines Verlängerungskabels

Bau: 22. Mai 2013, 8.30 bis 14.30 Uhr, Berufsschule Dornbirn 1, 17 Teilnehmer/innen, Aufgabe: Errichtung eines NF-Mauerwerks

Tourismus: 22. Mai 2013, 8.00 bis 14.00 Uhr, HLW Rankweil, 24 Teilnehmer/innen, Aufgabe: Zubereitung eines 3-gängigen Menüs inkl. Service und Tischgestaltung

Die Siegerehrung findet am Donnerstag, 23. Mai 2013, um 17.00 Uhr im Landhaus in Bregenz statt. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Vorarlberg im Juni beim Bundeswettbewerb vertreten.

