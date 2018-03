ORF SPORT + mit den Highlights vom UEFA-Cup-Match Rapid Wien - Inter Mailand aus dem Jahr 1990

Am 13. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 13. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom UEFA-Cup-Match Rapid Wien - Inter Mailand aus dem Jahr 1990 um 20.15 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour 2012 um 22.00 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den spannendsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Am 19. September 1990 sorgte Rapid Wien im UEFA-Cup-Hinspiel gegen Inter Mailand für eine kleine Sensation. Die Hütteldorfer besiegten die Millionärstruppe aus Norditalien mit 2:1. Lothar Matthäus brachte Inter bereits in der fünften Minute in Führung. Rapid zeigte sich davon aber wenig beeindruckt. Vor 15.000 Zuschauer/innen im Hanappi-Stadion drehten Heimo Pfeifenberger (55.) und Christian Keglevits (71.) das Match noch zugunsten der Grün-Weißen.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 10. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at