ORF-III-Dokumontag über die Machenschaften der Industrie und "Artist in Residence" Anna Louisa Wolff

Am 13. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 13. Mai 2013, beschäftigt sich die Dokumentation "Kaufen für die Müllhalde" um 20.15 Uhr mit dem Phänomen der sogenannten geplanten Obsoleszenz, also der beabsichtigten eingeschränkten Lebensdauer von Produkten. Durch den vorprogrammierten Verschleiß werden Kundinnen und Kunden zum Kauf neuer Produkte angehalten. Die Doku wirft einen kritischen Blick auf unsere moderne Wegwerfgesellschaft.

Um 21.35 Uhr widmet sich die Dokumentation "Dubiose Machenschaften:

Marketing und Manipulation" der umstrittenen Methode des Neuromarketings zu. Mittels Neuromarketing wird direkt das Unterbewusstsein der Kundinnen und Kunden angesprochen, wo 90 Prozent aller Entscheidungen getroffen werden. Ist das Spiel mit dem Unterbewusstsein noch Marketing oder bereits Manipulation?

"Dubiose Machenschaften: Das Geschäft mit der Krankheit" nimmt um 22.35 Uhr die Maßnahmen der Pharmaindustrie kritisch unter die Lupe. Um ein Heilmittel gewinnbringend zu verkaufen, muss zuerst die Krankheit erfolgreich vermarktet werden - wodurch oft harmlose Unpässlichkeiten in ernstzunehmende Krankheiten umgemünzt werden und gesunde Menschen unangemessene Medikamente zu sich nehmen.

Im Rahmen des Künstlerprojektes "Artist in Residence" zeigt ORF III Kultur und Information einmal im Monat Fernsehkunst zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Im Mai präsentiert die deutsche Künstlerin Anna Louisa Wolff ihre installative Doku-Animation "Set Fire To My Heart", in deren Rahmen sie einen psychischen Zustand untersucht, der von großer mentaler Verwirrung, extremem emotionalen Chaos, physischen Symptomen intensiver Aufregung und nahezu absoluter Verwüstung des alltäglichen Lebensrhythmus' geprägt ist - und gemeinhin als "Verliebtsein" bezeichnet wird.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at