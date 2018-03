EUROPA 2 feierlich beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2013 vor Blankenese getauft

Taufe fand am 10. Mai vor Blankenese statt

Taufpatin Dana Schweiger

Prominente Gäste in besonderen Aktionen

Jungfernfahrt von Hamburg nach Lissabon

Unter dem Motto "Große Momente. Ganz exklusiv." fand am 10. Mai 2013 die feierliche Taufe des Neubaus EUROPA 2 von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten im Rahmen des 824. HAFENGEBURTSTAGS HAMBURG statt. Taufpatin Dana Schweiger ließ die Champagnerflasche am Bug des Schiffes vor Blankenese zerschellen. Die geladenen Taufgäste erlebten das neue Schiff bei vielen Aktionen von und mit Prominenten.

Für die Tauffeierlichkeiten begab sich die EUROPA 2 gegen 19 Uhr auf einen Dämmertörn entlang der Hamburger Kulisse, um ihren Taufplatz vor dem Elbstadtteil Blankenese einzunehmen. Hier verlieh um 21.36 Uhr Taufpatin Dana Schweiger dem Neubau offiziell seinen Namen. "Ich taufe dich auf den Namen EUROPA 2 und wünsche dir und deiner Besatzung allzeit gute Fahrt, glückliche Heimkehr und stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel", so Dana Schweiger.

Dr. Wolfgang Flägel, Geschäftsführer von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten:

"Es ist ein besonderer Moment für unser Unternehmen und ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement. Ich bin überzeugt, dass die EUROPA 2 mit ihrer modernen Interpretation Maßstäbe im Luxussegment setzen wird. Wir wünschen dem Schiff und der Crew allzeit gute Fahrt und begeisterte Gäste."

Rund 700 geladene Gäste feierten an Bord der EUROPA 2. Durch den Abend führte Moderatorin Eva Habermann. Prominente Gäste präsentierten sich in ungewöhnlichen Aktionen und machten für die Gäste das Schiff auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Mirja und Sky du Mont kochten in der Kochschule, Nina Petri verkostete Zigarren und Whiskey im Herrenzimmer, Schauspieler und Hobbyfotograf Kai Wiesinger verschickte gemeinsam mit den Gästen Postkarten mit von ihm geschossenen Hamburger Motiven, Schauspielerin Maria Ketikidou legte als Djane in der Sansibar auf, Jens Lehmann bewies sein Fußballtalent auch an der Wii-Konsole, Rüdiger Kowalke vom Fischereihafenrestaurant verriet seine Tipps und Tricks am Golfsimulator, eine modische Geschichtsstunde gab es mit dem Top-Designer Guido Maria Kretschmer in der Bibliothek und Moderatorin Susann Atwell mixte die neuesten Wellness-Säfte im Ocean Spa.

Ein fulminantes Feuerwerk war der krönende Abschluss der Zeremonie. Danach übergab die Taufpatin traditionell den Flaschenhals an Kapitän Friedrich Jan Akkermann. Staract Dick Brave & the Backbeats sorgten mit ihren Rockabilly-Klängen für Party-Stimmung nach der Taufzeremonie.

Die 14-tägige Jungfernfahrt startet am 11.5. in Hamburg und führt über Amsterdam, Antwerpen, Honfleur, La Rochelle, Bordeaux, Bilbao und Leixoes (Porto) nach Lissabon. Zum Auftakt der Reise begibt sich die EUROPA 2 auf eine Hafenkreuzfahrt mit besonderen Feierlichkeiten an Bord. So können die Gäste sich auf die Fahrt durch den lebhaften Hamburger Hafen, Logenplätze beim berühmten Schlepperballett und weitere exklusive Überraschungen freuen. Nach dem großen Feuerwerk des 824. HAFENGEBURTSTAGS HAMBURG gegen 22.30 Uhr wird die EUROPA 2 ihre Jungfernreise beginnen und elbabwärts Hamburg verlassen.

Die EUROPA 2 ist ein modernes und legeres Luxusschiff, das auf Kreuzfahrttraditionen wie beispielsweise das Captain`s Dinner verzichtet. Mit maximal 516 Gästen bietet die EUROPA 2 weltweit den größten Raum pro Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Schiff verfügt über ausschließlich Suiten mit Veranda und einer Mindestgröße von 28 Quadratmetern. Acht Restaurants sowie sechs Bars sorgen für kulinarische Vielfalt, ein großer Spa- und Fitnessbereich trägt dem Trend nach Wellbeing auf Reisen Rechnung. Mit einem flexiblen Routenkonzept wird es insbesondere Berufstätige und Familien im Luxussegment ansprechen.

Hamburg, Mai 2013

