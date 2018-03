Hochwertige neue Online-Inhalte für ARTHRO Mentor(TM)-Schulungsplan

Cleveland (ots/PRNewswire) - Nach diversen Verbesserungen der Hardware und der Software für den ARTHRO Mentor freut sich Simbionix nun, einen umfangreichen Schulungsplan ankündigen zu dürfen, der auf orthopädische und sportmedizinische Programme ausgelegt ist.

Der fortschrittliche, arthroskopische VR-Simulator ARTHRO Mentor

verfügt über einen

unerschöpflichen Vorrat an Fallbeispielen und Aufgaben für die praktische Arthroskopie-Ausbildung in einer sicheren, kontrollierten Umgebung. Der branchenweit führende, moderne Simulator kann seit Kurzem auch über MentorLearn(TM),

das

webbasierte, multidisziplinäre Managementsystem für Simulatorlehrpläne von Simbionix, verwaltet werden. ARTHRO Mentor mit MentorLearn ermöglicht 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche den Zugriff von einem beliebigen Standort aus.

Die arthroskopische Chirurgie erfordert umfangreiche Fertigkeiten. Mit herkömmlichen Methoden dauert es Jahre, diese zu erlernen. Der neue umfassende ARTHRO Mentor-Schulungsplan vermittelt die Grundlagen für verschiedene Arthroskopieverfahren und bietet eine Reihe von Online-Kursen für folgende Verfahren: diagnostische Kniearthroskopie, Mikrofrakturen, ACL-Rekonstruktion, Bankart-Operationen und Rotatorenmanschettenreparatur. Die Kurse führen mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen durch Videos von Live-Operationen, die von führenden Ärzten durchgeführt werden, durch das Verfahren. Nachdem sie das didaktische Material angeschaut haben, können die Ärzte die Durchführung der Verfahren mit dem Simulator üben. Die VR-Funktionen des Produkts in Kombination mit taktiler Rückmeldung sind darauf ausgelegt, Chirurgen auszubilden und ihnen praktische Übung zu bieten und so sicher und so effizient wie möglich klinische Professionalität zu erreichen.

"Die neuen hochwertigen Inhalte verbessern den didaktischen Wert des Simulators," erklärte Inbal Mazor, Vice President für weltweites Marketing bei Simbionix. "Wir arbeiten derzeit an zusätzlichen Inhalten und Kursen, um das Angebot für unsere Kunden noch besser zu machen und das Schulungsangebot dieses fortschrittlichen Simulators zu erweitern. Ausserdem investieren wir weiterhin in den ARTHRO Mentor und entwickeln diverse neue Schulter-Module, die voraussichtlich Ende des Jahres auf den Markt kommen werden."

Besuchen Sie Simbionix an Stand 711 auf der ISAKOS,

die vom 12. bis zum

14. Mai in Toronto (Kanada) stattfindet, um den ARTHRO Mentor und den neuen Schulungsplan selbst zu erleben.

Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinische Berufe und die Gesundheitsbranche. Ziel des Unternehmens ist es, hochwertige Produkte zu liefern und dadurch klinische Verfahren und Ergebnisse zu optimieren.

Rebecca Levy, Leiterin für Marketing und Kommunikation

