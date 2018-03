KURIER: Alle Jemen-Geiseln haben das Heeresspital verlassen

Wiener Sprachstudent benötigt weiter psychologische Betreuung. Er wurde im Jemen viele Wochen angekettet und ist traumatisiert.

Wien (OTS/Kurier) - Einen Tag nachdem die befreiten Jemen-Geiseln in das Heeresspital nach Wien-Stammersdorf verlegt wurden, konnten sowohl der Wiener Sprachstudent Dominik N. als auch ein Ehepaar aus Finnland das Krankenhaus verlassen.

Der Wiener befindet sich an einem geheimgehaltenen Ort. Er braucht weiter psychologische Betreuung. Der Mann wurde in den ersten Wochen nach der Geiselnahme an den Füßen angekettet und täglich einem Lärm-Terror mit Koran-Versen ausgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER Chronik

Michael Jäger

Tel.: ++43 1 52 100 DW 2753