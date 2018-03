"im ZENTRUM" am 12. Mai: Schule - Weg mit den freien Tagen?

Wien (OTS) - Der Wiener Stadtschulrat fordert, dass die schulautonomen Tage abgeschafft werden. Ministerin Schmied will, nachdem sie vor einigen Jahren damit abgeblitzt ist, keinen weiteren Vorstoß wagen. Und auch bei Schülern, Lehrern und Elternvertretern stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Dennoch stellt sich für viele Eltern die Frage: Wohin mit den Kindern an den zusätzlichen freien Tagen? Und wie steht es mit dem eigentlichen Sinn der freien Tage? Werden die Zwickeltage und Herbstferien tatsächlich für Konferenzen und Lehrerfortbildung genutzt? Müssen die Schüler in immer weniger Unterrichtszeit immer mehr lernen? Wäre eine Entzerrung des Unterrichts in Form einer Ganztagsschule ein Ausweg? Darüber diskutieren bei Peter Pelinka "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 12. Mai 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Susanne Brandsteidl

Präsidentin Wiener Stadtschulrat

Verena Nägele

AHS-Lehrergewerkschaft

Felix Wagner

Bundesschulsprecher

Andreas Salcher

Bildungsexperte

Gerit Ganster

Autorin "Meine Mama ist ein Hammer", dreifache Mutter

