SP-Woller: Kein Bedarf an weiteren Musicalbühnen in Wien

Wien (OTS/SPW-K) - "Jeder konstruktive kulturpolitische Vorschlag ist willkommen, er muss nur den Realitycheck bestehen", so SPÖ-Kultursprecher Ernst Woller als Reaktion auf die heutigen Äußerungen des Grünen Kultursprechers. Zur Idee der Errichtung eines neuen Musiktheaters am Hauptbahnhof verweist Woller darauf, dass es derzeit in Wien keinen Mangel an Infrastruktur für das Genre Musical gibt. "Wir haben erst vor ein paar Jahren um viel Geld ein denkmalgeschütztes Haus in innerstädtischer Lage saniert, um dort einen modernen, den technischen Anforderungen gerecht werdenden Musicalbetrieb zu ermöglichen. Der langjährige Erfolg der Vereinigten Bühnen Wien beruht nicht zuletzt darauf, dass in Wien Musical in traditionsreichen denkmalgeschützten Häusern gespielt wird und nicht in seelenlosen Hallen", betont Woller.

Bei aller Freude über neue Vorschläge und visionäre Gedanken empfiehlt der SP-Kultursprecher, am Boden der Realität zu bleiben. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sollten wir uns bewusst sein, dass zusätzliche Gelder für Infrastruktur - die in Wien ohnehin ausreichend vorhanden ist - derzeit einfach unrealistisch ist." Woller verweist dabei auch auf den gerade fertiggestellten Musiktheaterbau in Linz, der rund 180 Millionen Euro gekostet hat.

"Die Vereinigten Bühnen Wien sind ein Unternehmen mit einem Millionenpublikum, ein wichtiger Tourismusfaktor für Wien und ein verantwortungsvoller Arbeitgeber, der rund 800 Menschen einen gesicherten Arbeitsplatz bietet", unterstreicht Woller abschließend.

