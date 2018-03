"Eurovision Song Contest": Natália Kellys zweite Probe und Pressekonferenz

Außerdem: Meet & Greet mit der Ukraine und Slowenien

Wien (OTS) - "Die zweite Probe heute ist perfekt gelaufen. Die Bühne ist der Wahnsinn - und wenn dann auch noch 12.000 Zuschauer bei der Live-Show in der Arena dabei sind, dann wird das sicher ein einzigartiges Erlebnis für mich, an das ich mein ganzes Leben zurückdenken werde." Heute, am 10. Mai 2013, stand für Natália Kelly die zweite Probe in der Malmö Arena auf dem Programm. Und auch ORF-Redaktionsleiter Stefan Zechner zeigte sich mehr als zufrieden:

"Die zahlreichen extra Proben haben sich ausgezahlt. Natália und ihr Chor sind total am Punkt und ich bin mir sicher, dass sie am Dienstag im Semifinale eine tolle Performance zeigen wird, auf die wir alle stolz sein können."

Im Anschluss an die zweite Probe absolvierte Natália Kelly ihre erste große Pressekonferenz im Song-Contest-Pressezentrum. Die 18-jährige Niederösterreicherin stand rund 200 Medienvertreter/innen aus ganz Europa Rede und Antwort. Besonderes Interesse hatten die anwesenden Journalistinnen und Journalisten an Natálias internationalen Wurzeln, ihrer bisherigen Karriere und ihren Eindrücken von Malmö. Für großen Applaus sorgten Natálias A-Capella-Versionen von Max Mutzkes "Song Contest 2004"-Song "Can't Wait Until Tonight" und ihres eigenen Songs "Shine".

Meet and Greet mit der Ukraine ...

Im selben Hotel wie die österreichische Delegation ist auch das ukrainische Song-Contest-Team untergebracht. Nach zahlreichen zufälligen Begegnungen beim Frühstück oder in der Lobby stand nun das erste persönliche Kennenlernen von Zlata Ognevich und Natália Kelly auf dem Programm. Begleitet von Kamerateams und Journalistinnen und Journalisten aus beiden Ländern machten die beiden einen Spaziergang durch Malmö und plauderten über Musik und den Song Contest. Zlata Ognevich: "Ich liebe Natálias Stimme und ihren Song - manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich ihn einfach so zu singen beginne." Und auch Natália streute ihrer ukrainischen Konkurrentin, die im ersten Semifinale mit Startnummer sieben ins Rennen geht, Rosen: "'Gravity' ist ein ausdrucksstarker Song und Zlata hat eine wunderschöne Stimme. Wir haben uns auch schon ausgemacht, dass wir in den nächsten Tagen einmal gemeinsam etwas singen werden."

... und Nachbarland Slowenien

Außerdem kam es gestern am 9. Mai zu einem Treffen unter Nachbarn, als die österreichische Delegation den slowenischen Kolleginnen und Kollegen einen Besuch abstattete. Hannah, die mit ihrem Song "Straight Into Love" mit Startnummer drei im ersten Semifinale ins Rennen geht, überreichte Natália eine Blumenstrauß in den österreichischen Nationalfarben. Hannah: "Ich bin stolz darauf, Slowenien zu repräsentieren, und ich liebe auch Österreich - vor allem in der Skisaison! Beim 'Song Contest' werden Natália und ich sicher unser Bestes geben, und ich wüsste nicht, warum wir Österreich heuer keine Punkte geben sollten."

Der weitere Song-Contest-Fahrplan

6. Mai: Erste Probe in Malmö

10. Mai: Zweite Probe in Malmö mit anschließender Pressekonferenz

14. Mai: Erstes Semifinale - 16 Nationen, darunter auch Österreich, singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um zehn Finalplätze. Bereits um 20.15 Uhr steht "Österreich rockt den Song Contest: Natália - ihr Weg nach Malmö" auf dem Programm.

16. Mai: Zweites Semifinale - 17 weitere Nationen singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um die zehn letzten Finalplätze.

18. Mai: "Eurovision Song Contest 2013" - das große Finale live ab 21.00 Uhr in ORF eins aus Malmö - davor um 20.15 Uhr "Österreich rockt den Song Contest: Natália - unser Star in Malmö"

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Live-Stream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at