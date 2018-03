Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Juni 2013:

6. Gumpendorf

6. Juni: Eine Tanzreise durch Gumpendorf

Freuen Sie sich auf zehn unterschiedliche länderspezifische Tanzshows, Workshops und Köstlichkeiten in zehn Möbel-Meile-Unternehmen von 18 bis 21:30 Uhr. Um 21:30 startet dann die DancingStar-Night in Wiens einzigartigem "Piper's Ballroom" in der Hofmühlgasse 23, 1060 Wien; nähere Infos unter www.moebelmeile.at

7. Neubau

Westbahnstraße

ab 4. Juni: "Suchen & Gewinnen"

Produkte gehen auf Reisen in der Westbahnstraße. Ein roter Schuh im Leuchtenstudio oder eine bunte Hängematte im Blumengeschäft-verrückt was sich da so in den Shops der Westbahnstraße tut. Wer ab Samstag, 4. Juni einen Ausreißer entdeckt, macht ein Foto, lädt es auf Facebook hoch und bringt den Fotobeweis im passenden Geschäft vorbei. Für alle die fündig werden winken tolle Preise. Mitmachen zahlt sich aus.

Mehr Details dazu unter www.westbahnstrasse.com oder auf www.facebook.com/familiewestbahnstrasse

6. Juni: Blockparty in der Kirchengasse

Ab 19 Uhr wird "Party im Shop" gemacht!

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

7., 14., 21., 28. Juni: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Im Zuge der Platzgestaltung findet der Markt in der Schottenfeldgasse vor der Kirche statt)

Alser Straße

8. Juni: Alser Straßenfest

Das Alser Straßenfest findet zwischen Lange- und Feldgasse statt. Festbeginn ist um 11 Uhr, ab 12 Uhr Rock'n'Roll-Frühschoppen, danach bis 20 Uhr vielfältiges Musikprogramm mit Livemusik auf zwei Bühnen, mehrere Gastrobereiche, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, Verkaufsstände und eine große Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Ein Fest für die ganze Familie!

11. Simmering

8. Juni: Straßenfest Simmering

Der "Verein der Simmeringer Wirtschaftstreibenden" organisiert zum 48. Mal das längste Straßenfest der Stadt von der Molitorgasse bis zum Simmeringer Platz. Geschäfte und zahlreiche Standler laden zum Stöbern, Gustieren und Einkaufen ein. Kindern steht ein vielseitiges Programm zur Auswahl: Ponyreiten, Karussell-Fahren, Schminken, etc. Mit Speis und Trank, Musik sowie verschiedensten Vorführungen wird bestens für alle BesucherInnen gesorgt. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Simmeringer Straßenfests überraschen und schauen Sie vorbei!

12. Meidling

Meidlinger Markt

21. Juni: Sommerfest auf dem Meidlinger Markt

Um 12 Uhr geht es los, für Unterhaltung sorgen Norberto Blanco & Mariela. Außerdem gibt es Verkostungsstände mit Spezialitäten des Meidlinger Marktes und ein Glücksrad mit Produktpreisen vom Markt. vom 24. Juni bis 27. Juli: Aktionswochen

Fleisch und andere Spezialitäten zum Grillen

Meidlinger Hauptstraße

28. & 29. Juni: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Die Kaufleute der Meidlinger Hauptstraße laden zum Marktfest von 8 bis 18 Uhr ein: vielfältiges Angebot an Textilien, Haushaltswaren, Spielwaren etc., diverse kulinarische Schmankerl, gemütliche Pausen in den zahlreichen Restaurants und Cafés, bei Schönwetter im Schanigarten. Kinder bekommen eine süße Überraschung.

16. Ottakring

Alt Ottakring

5., 12., 19. und 26. Juni: Der Nachtwächter von Alt Ottakring Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour I am 05. und 26. Juni, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Tour II am 12. Juni, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 19. Juni, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18:30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

Thaliastraße

6. Juni. bis 8. Juni: Vatertag in der Thaliastraße

In der Thaliastraße wird auch der Vatertag gefeiert. Ein kühler Schluck "Stiegl" wartet beim Einkauf in den Mitgliedsfirmen des Vereines IG Thaliastraße (gekennzeichnet mit einem Vatertagsplakat) -kann aber auch zu Hause genossen werden. www.thaliastrasse.at

Brunnenviertel

15. Juni: Straßen-Kunst-Fest am Brunnenmarkt

Erstmalig laden die Kaufleute des Brunnenviertels gemeinsam mit dem KunstSozialRaum Brunnenpassage zu einem Straßen-Kunst-Fest am Brunnenmarkt ein. Das Fest wird sich zwischen Brunnenpassage bis hin zur Grundsteingasse erstrecken. Die Hauptbühne ist in der Grundsteingasse Ecke Schellhammergasse zu finden. Kunst, Musik und Late Night Shopping stehen im Vordergrund. Ab 14 Uhr gibt es ein Programm für Kinder, bei dem sie spannendes erleben können. Ab 19 Uhr singen alle Gäste mit dem Brunnenchor und ab 20 Uhr sorgen MusikerInnen für Stimmung. Kulinarische Gustostückerln wie Sterkls Brunnenviertler Bratwurst verwöhnen den Gaumen und runden das Programm des ersten Straßen-Kunst-Festes am Brunnenmarkt ab. Die Kaufleute freuen sich auf Ihren Besuch! Nähere Informationen unter www.brunnenviertel.at.

Thaliastraße

27. Juni: Schleckermäuler aufgepasst!

Es gibt GRATIS-Eis zum Schulschluss. Mit einem Gutschein der Kaufleute der IG Thaliastraße bekommen Sie eine Eistüte GRATIS, solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen auf www.thaliastrasse.at.

17. Hernals

Kalvarienberggasse

Ab 1. Juni: Parkschein-Aktion

Die KundInnen rund um die Kalvarienberggasse erhalten bei einem Einkauf einen Parkschein gratis (so lange der Vorrat reicht).

18. Währing

3. bis 15. Juni: Währinger Männertage

Rund um den Vatertag verwöhnen die Währinger Betriebe ihre Kunden bei den Währinger Männertagen mit kleinen Aufmerksamkeiten, bieten Männerrabatte und spezielle Angebote.

8. Juni: Währinger Sommerball

In der Residenz Zögernitz (Döblinger Hauptstraße 76-78) findet der Sommerball der Währinger Wirtschaft statt. Der Reinerlös kommt der Kinderschutzorganisation MÖWE zugute.

8. Juni: Kinder-Kreativ-Werkstatt Währing zum Vatertag

Vor dem Vatertag laden die Kaufleute des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse am 8. Juni von 9 bis 13 Uhr die Kinder zum Vatertagsbasteln ein. Genießen Sie das Einkaufen in der Währingerstraße, während die Kleinen Ecke Kutschkergasse/Währingerstraße kreative Bastelarbeiten gestalten.

17.-22. Juni 2013: Sonnenschutz aus Währing

Die teilnehmenden Betriebe des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse schauen auf Ihre Gesundheit. Rechtzeitig vor den Sommerferien erhalten Sie Sonnenschutz von Ihren Kaufleuten. Die sogenannten Sonnenschutzbriefchen sind mit Lotion getränkte Einwegtücher und sind einfach und schnell aufzutragen.

19. Döbling

5., 12., 19., 26. Juni: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochvormittags in der Gatterburggasse!

Der Auftakt zum Döblinger Sommerfest findet am 12. Juni statt, daher wird der Wochenmarkt an diesem Tag ausgeweitet. Genießen Sie mehr Auswahl an frischen Bio-Produkten.

12. bis 15. Juni: Döblinger Sommerfest

Das Fest der Feste! Holen Sie sich vorab den Folder und eine Gewinnspielkarte: Je öfter Sie von 1. bis 15. Juni in den Geschäften der Kaufleute der Döblinger Hauptstraße einkaufen, umso größer ist Ihre Chance auf die Hauptpreise (300, 250, 200 und 100 Euro als Einkaufsgutschein in einem Mitgliedsbetrieb einlösbar) oder gewinnen Sie einen von vielen Sachpreisen! Am Samstag wird abgefeiert: mit Musik, Kinderanimation, Lesungen und Kulinarik in der Gatterburggasse!

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Juni: Aktion ab 20ten im 20ten

Für KundInnen des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures, sondern Sie bekommen an jedem 20ten im 20ten in den Mitgliedsbetrieben Süßes oder Saures zu Ihrem Einkauf!

Hannovermarkt

24. Juni bis 27. Juli: Aktionswochen

Fleisch und andere Spezialitäten zum Grillen

21. Floridsdorf

Floridsdorfer Markt

24. Juni bis 27. Juli: Aktionswochen

Fleisch und andere Spezialitäten zum Grillen

22. Donaustadt

Stadlau

14. und 28 Juni: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8-13 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also - nichts wie hin - zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

