FA-Rösch für echte Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie

Wien (OTS) - Anläßlich des bevorstehenden Muttertags betonen die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), dass es zu einer echten Wahlfreiheit von Beruf und Familie kommen muss. FA-Bundesobmann LAbg. Bernhard Rösch: "Wir haben bei der jüngsten Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer die Streichung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld soviel eine Vereinfachung der Kindergeldpauschalvarianten 1,2 und 3 gefordert. Die neue Variante hätte eine tägliche Auszahlung von 26,60 Euro für bis zu 36 Monaten vorgesehen, sofern sich zumindest ein Elternteil in Karenz befindet. Unser Modell hätte eine echte Wahlfreiheit ermöglicht und auch den Beruf der Mutter aufgewertet. Es wurde aber mit FSG-Mehrheit abgelehnt!" Die FSG habe damit einmal mehr ihr familienfeindliches Gesicht gezeigt.

Nicht nur, dass die FSG Zuschüsse für Familien als "Herdprämie" diffamiere, wurde auch noch ein roter Antrag durchgepeitscht, welcher die Wahlfreiheit für Familien weiter torpediert. "Die FSG forderten ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und bevormunden damit die Österreicher. Wir haben diese Forderung klar abgelehnt", so Rösch. Abgesehen davon musste die FSG ohnehin zugeben, dass in Österreich 35.000 Kleinkindplätze und rund 70.000 Kindergartenplätze in Kinderbildungseinrichtungen mit bedarfsorientierten Öffnungszeiten fehlen. Mit Forderungen, wie sie die rote Quotenfrau Renate Anderl gebetsmühlenartig predigt, sei in Österreich keine vernünftige Politik möglich, so Rösch.

