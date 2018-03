BZÖ-Bucher: BZÖ hat Hilfe für Bezieher deutscher Pensionen ermöglicht!

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zeigt sich erfreut, dass ÖVP-Finanzministerin Fekter 150.000 österreichischen Pensionisten, die einige Zeit in Deutschland gearbeitet haben und denen jetzt aufgrund einer Gesetzesänderung in Deutschland empfindliche Steuernachzahlungen drohen, endlich hilft. "Das BZÖ hat mit Abg. Peter Westenthaler seit zwei Jahren massiven Druck auf Fekter, die diese Problematik lange ignoriert hat, ausgeübt. Spät aber doch hat die Regierung den Ernst der Lage erkannt und sich zur Hilfe bereit erklärt. Es ist ein schöner Erfolg für das BZÖ, dass nun endlich gehandelt wird. Das Finanzministerium ist gefordert in Verhandlungen mit den deutschen Behörden sicherzustellen, dass es im Sinne der betroffenen Pensionistinnen und Pensionisten zu einer kulanten Lösung kommt", so Bucher.

