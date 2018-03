Willkommen bei Carmen Nebel" am 11. Mai live aus Klagenfurt in ORF 2

"Stürmer, Gabalier, Wohlfahrt und Borg bei der "Show zum Muttertag"

Wien (OTS) - Saisonausklang für "Willkommen bei Carmen Nebel": Am Samstag, dem 11. Mai 2013, verabschiedet sich Carmen Nebel live um 20.15 Uhr in ORF 2 aus Klagenfurt in die Sommerpause. Und weil am 12. Mai Muttertag ist, lädt die Entertainerin am Vorabend ein Staraufgebot der Extraklasse zur "Show zum Muttertag" ein: darunter auch zahlreiche heimische Künstler/innen wie Andreas Gabalier, Andy Borg, das Nockalm Quintett, Nik P., Christina Stürmer und Markus Wohlfahrt. Außerdem mit dabei sind der französische Weltstar Mireille Mathieu, die Schlagerstars Nicole und Francine Jordi, Albano Carrisi aus Italien, die Kultband The Sweet und das Deutsche Fernseh-Ballett sowie das Ensemble des Musicals "Natürlich blond".

Doch nicht nur Stars, sondern auch Mütter der Stars sind zu Gast bei Carmen Nebel. Und wie gewohnt wird Carmen Nebel auch dieses Mal wieder jede Menge Überraschungen und emotionale Momente präsentieren. Die große Samstagabendshow "Willkommen bei Carmen Nebel" ist bereits zum dritten Mal zu Gast in Klagenfurt. Bereits 2006 und 2011 sendete Carmen Nebel live aus Kärnten.

