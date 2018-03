REMINDER: Pressekonferenz: LK NÖ präsentiert neue Lehrerausbildung

St. Pölten (OTS) - Einladung zur Präsentation der neuen Lehrerausbildung

am Mittwoch, 15. Mai 2013

"Schule am Bauernhof" als Bestandteil in der Lehrerausbildung

Ziel ist besseres landwirtschaftliches Know-how für Lehrer und Schüler

o NÖ Landesregierung, NÖ Landwirtschaftskammer, Landesschulrat und Pädagogische Hochschulen setzen neuen Schwerpunkt auf agrarische Lehrer- und Schülerbildung

o Pressefahrt zum Bauernhof Familie Hagler, Stöcklerhöhe 12, 4300 St. Valentin

o Mit:

- Stephan Pernkopf (Agrarlandesrat)

- Barbara Schwarz (Bildungslandesrätin)

- Beatrix Konicek (Vize-Rektorin der KPH Krems)

- Hermann Helm (Amtsführender Präsident des Landesschulrats)

- Maria Winter (Landesbäuerin)

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien!

Die möglichst frühe Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für die vielfältigen Aufgaben und Funktionen der Land- und Forstwirtschaft ist von zentraler Bedeutung. Ihr späteres Konsumverhalten und das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer nachhaltigen Produktionsweise werden die Zukunft der Landwirtschaft und die Entwicklung der bäuerlichen Betriebsformen in Niederösterreich wesentlich mitbestimmen.

Wir laden Sie herzlich ein, zu erfahren, welche Aktivitäten es bereits gibt und wie eine noch bessere Implementierung von landwirtschaftlichen Inhalten im Schulalltag funktionieren kann. Dazu wird eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskammer und den Pädagogischen Hochschulen angestrebt. Sehen Sie vor Ort, wie Lehrern und Schülern am Bauernhof Wissen vermittelt wird.

Ablauf Pressefahrt:

8.45 Uhr

Bus-Zustiegsmöglichkeit bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten (Parkmöglichkeit am Parkplatz der LK NÖ)

Bzw. für WIEN: Treffpunkt nach Anmeldung

9.45 Uhr

Eintreffen am Betrieb Hagler - http://www.schuleambauernhof.at/

10.00 Uhr

Pressegespräch

- Begrüßung und Moderation durch Mag. Birgit Perl, ORF NÖ

- Einleitung von Dr. Stephan Pernkopf, Agrarlandesrat

- Präsentation des neuen Projekts "Schule am Bauernhof" in St. Valentin (6 Betriebe)

- Statement Mag. Barbara Schwarz, Bildungslandesrätin

Fragen an

- Prof. Beatrix Konicek, Vize-Rektorin Kirchlich Pädagogische HS Krems

- Maria Winter, Landesbäuerin

- HR Hermann Helm, Amtsführender Präsident Landesschulrat für NÖ

10.30 Uhr

Pressefotos & Führung am "Schule am Bauernhof"-Betrieb Hagler

11:30 Uhr

Mittagsimbiss am Betrieb Hagler mit regionalen Schmankerln vom Mostheurigen Angerbauer http://www.mostheuriger-angerbauer.at/

12.30 Uhr

Abfahrt und Rückreise nach St. Pölten

13.30 Uhr

Ankunft St. Pölten

14.00 Uhr

Ankunft PH Krems

