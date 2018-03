SPÖ-Termine von 13. Mai bis 19. Mai 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. Mai 2013:

9:30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures trifft den indischen Straßenminister C.P. Joshi (Ringturm).

9:35 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet die Veranstaltung "Netzwerke Gesunde Arbeitswelt" (BMASK, 1010 Wien, Stubenring 1).

10.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zur Enquete "Bienen schützen -Pestizide verbieten!". Nähere Details zu dieser Veranstaltung finden Sie in der OTS-Aussendung 225 vom Mittwoch, 8. Mai 2013 (Parlament, Klubsitzungssaal).

18.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält die Keynote beim Siemens Energy Talk zum Thema "Energy reloaded - Trends. Chancen. Cash." (mumok, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums der WAG Wohnungsanlagen GmbH die Ausstellung "Wohn(ge)schichten" (afo Architekturforum, Herbert-Bayer-Platz 1 4020 Linz).

DIENSTAG, 14. Mai 2013:

Staatssekretär Andreas Schieder begleitet die Reisenden des Pensionistenverbandes Österreichs zum Frühjahrstreffen nach Apulien.

8.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet eine Sondersitzung des Nationalrates. Um 11.30 Uhr Aufruf einer Dringlichen Anfrage/eines Dringlichen Antrages an Bundesminister Nikolaus Berlakovich (Parlament).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

14.00 Uhr Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha referiert über Glück und soziale Ausgewogenheit beim Symposium des IFEG (Institut für europäische Glücksforschung) "Glück und Verantwortung" (Wiener Städtische Versicherung, Schottenring 30, 1010 Wien).

15:00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied enthüllt gemeinsam mit Staatssekretär Josef Ostermayer eine Ehrentafel für den Schriftsteller und Staatspreisträger Josef Winkler (Wattmanngasse 4, 1130 Wien).

17.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann diskutiert mit Jugendlichen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zukunft am Wort" (MQ Dschungel Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

18.00 Uhr Die stellvertretende SPÖ-Bundes- und Landesvorsitzende Barbara Prammer und Gesundheitsminister Alois Stöger nehmen am Landesparteirat der SPÖ Oberösterreich zur Beschlussfassung der KandidatInnenliste für die Nationalratswahl teil (Volkshaus Doppl-Punkt, Haidfeldstraße 31a, 4060 Leonding).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer spricht Grußworte auf der FSG-Landeskonferenz (Kürnberghalle, Limesstraße 8-10, 4060 Leonding).

MITTWOCH, 15. Mai 2013:

11:00 Uhr Infrastrukturministerin Doris Bures besucht die Firma FACC - Frontrunner in Sachen Leichtbaulösungen für Flugzeuge (4910 Ried im Innkreis, Fischerstraße 9).

13.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt als Ehrengast an der 22. Landeskonferenz des ÖGB OÖ teil (Kürnberghalle, Limesstraße 8-10, 4060 Leonding).

16.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet die Tagung "Wenn Kinder Kinder kriegen - Teenagerschwangerschaften im nationalen und globalen Kontext" (Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

16:15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Festansprache anl. des 23. Delegiertentages des KOBV W, NÖ, Bgld. (AK Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien)

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Ausstellung "58 Jahre Staatsvertrag" (Schulungszentrum, Hauptstraße 69, 8753 Fohnsdorf).

18.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Festakt anlässlich der Verleihung des Betriebsrats-Award 2013 teil (Kürnberghalle, Limesstraße 8-10, 4060 Leonding).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält die Laudatio bei der PRO.NÖ-Löwenherzverleihung (Fachhochschule St. Pölten, Matthias Corvinusstraße 15, 3100 St. Pölten).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer präsentiert ihre Bücher "Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden" und "Wir sind Demokratie" (Gemeindebücherei, Dr.-Heinrich-Hulla-Platz 1, 8753 Fohnsdorf/Steiermark).

19:30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht gemeinsam mit Bundespräsident Heinz Fischer das Konzert des New York Philharmonic (Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20 , 1030 Wien).

DONNERSTAG, 16. Mai 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bundesländertag in der Steiermark: Besuch beim Tag der offenen Tür im Bundessozialamt in Graz, 10:00 Uhr; Besuch RHI-AG Steiermark in Breitenau, 14:00 Uhr; Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunft der Pensionen" am ÖGB Regionalvorstand Obersteiermark in Leoben, 17:00 Uhr; abschließend Diskussionsabend BSA Steiermark "Die Wirtschaftlichkeit des Sozialen-Sozialpolitik zwischen Sachzwang und Solidarität" in Graz, 19:00 Uhr.

Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der 3239. Tagung des Rates der EU Bildung, Jugend, Kultur und Sport teil. (Brüssel)

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Sitzung der Präsidialkonferenz des Nationalrates (Parlament).

9.30 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zur Enquete "Integration mit und durch Bildung. Miteinander reden - Miteinander leben - Gemeinsam die Zukunft gestalten". Nähere Details zu dieser Veranstaltung finden Sie in der OTS-Aussendung 229 vom Mittwoch, 8. Mai 2013 (Parlament, Klubsitzungssaal).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Feminismus in Theorie und Praxis" zu einer Diskussion zum Thema "Familienpolitik und Existenzsicherung von Frauen" ein. Nach der Begrüßung durch Barbara Hofmann (Renner-Institut) diskutieren unter der Leitung von Alexandra Weiss (Politikwissenschafterin) die Sozialwissenschafterin Helga Hieden-Sommer und der Landesvorsitzende der Oberösterreichischen Kinderfreunde Bernd Dobesberger. Information und Anmeldung zur Veranstaltung bei Frau Antonia Baumgarten, Tel. 01/804 65 01-43 oder e-mail baumgarten @ renner-institut.at (ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Ausstellung "Zwischen Königgrätz und Cordoba" (Österreichische Nationalbibliothek, Prunksaal, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

FREITAG, 17. Mai 2013:

Sportminister Gerald Klug nimmt am formellen Sportministertreffen in Brüssel teil.

10.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Pressekonferenz "Forschungsnetzwerk für Kinderarzneimittel" teil (Bundesamtsgebäude, Festsaal 1, Radetzkystraße 2, 1030 Wien).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Präsidenten des Abgeordnetenhauses des rumänischen Parlaments, Valeriu Stefan Zgonea, zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

SAMSTAG, 18. Mai 2013:

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländer-Tages Marchtrenk/OÖ.

(Schluss) mp/eg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum