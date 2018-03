Wien Holding auf Sendung

Alle 14 Tage eine neue Folge "Für Wien"

Wien (OTS) - Die Wien Holding ist seit Mitte April beim Stadtsender W24 mit der Sendung "Für Wien" on air. Das neue Format stellt im vierzehntägigen Rhythmus mit unterschiedlichen Schwerpunkten die facettenreiche Vielfalt des Konzerns vor und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die dritte Sendung beleuchtet dabei die Thematik "Musik" kommenden Montag.

Dritte Folge "Musik" am Montag, 13. Mai, um 18.20 Uhr auf W24

"Musik" im Wien Holding-Konzern ist das Motto der dritten Sendung. Dabei darf das Musical-Highlight "Natürlich Blond" nicht fehlen. Weiters werden "Wien Holding aktuell"-Beiträge über die "virto-stage" im Haus der Musik und über das Programm der Kammeroper 2013/14 vorgestellt. Die erste Wiederholung dieser Folge wird am Mittwoch, 15. Mai, um 12.50 Uhr ausgestrahlt.

Sendung "Für Wien"

In der zehnminütigen Sendung "Für Wien" wird alle 14 Tage über Neuigkeiten aus dem Wien Holding-Konzern informiert. Jede Sendung steht unter einem anderen Themenschwerpunkt und zeigt auch drei kurze Beiträge der bekannten "Wien Holding aktuell"-Serie.

In der ersten Sendung des neuen Sendungsformates "Für Wien" erkundete W24-Moderator Georg Widerin am 15. April im "Museumsrundgang" drei Wien Holding-Museen: das Mozarthaus Vienna, das Jüdische Museum Wien und das Kunst Haus Wien. Die zweite Sendung stand unter dem Themenschwerpunkt "Mobilität am Wasser" und zeigte die Schiffstaufe der MS Vienna, den dritten Kran im Containerterminal am Hafen Wien sowie den Bericht zum Saisonstart des Twin City Liner.

Wien Holding aktuell

Ob Kultur, Immobilien, Logistik, Medien oder Umwelt: Die Videobeiträge der "Wien Holding aktuell"-Serie werden von W24 zu gegenwärtigen Ereignissen im Wien Holding-Konzern produziert. Die Videobeiträge und auch die einzelnen Folgen von "Für Wien" sind im Wien Holding-Videoportal (www.wienholding.tv) abrufbar.

Über den Wiener Stadtsender W24

W24 bietet Stadtinformationen rund um die Uhr: ein Mix aus permanent aktualisierten Informationen, originären TV Beiträgen, Service und Tipps. W24 wird täglich von rund 50.000 SeherInnen konsumiert (Quelle: Teletest 2012) und hält im Wiener Kabelnetz einen Marktanteil von 4,5%. W24 läuft exklusiv im Netz der UPC sowie online auf www.w24.at und kann somit von 50 % aller Wiener Haushalte empfangen werden. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien GmbH (ehemals Kabel-TV-Wien GmbH), einer 100% Tochter der Wien Holding GmbH.

