ORF III zum Thema Liebe im Schatten der Weltpolitik und Plácido Domingo in Verdis "Otello"

Am 11. und 12. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 11. Mai 2013, steht der zeit.geschichte-Hauptabend auf ORF III ganz im Zeichen des Themenschwerpunkts Liebe. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Dokumentation "Eine unvollendete Liebe - Marlene Dietrich und Jean Gabin". Die Liebesgeschichte der beiden Kinostars begann im Sommer 1941 in Hollywood. Die extravagante, schrille Deutsche und der schweigsame, bodenständige Franzose waren ein so romantisches wie ungleiches Paar, vereint im Kampf gegen die Nazis. Beide zogen sie in den Krieg: sie als Frontfrau der Truppenunterhaltung, er als Panzerkommandant. Eine gemeinsame Zukunft in Frieden gelang ihnen nicht. Zu Wort kommen Vertraute Marlene Dietrichs sowie Gabins Kinder.

"Lieber Fidel - Die skurrilste Liebesgeschichte des 20. Jahrhunderts" begleitet um 21.10 Uhr Marita Lorenz, die ehemalige Geliebte Fidel Castros, die 40 Jahre nach ihrer Affäre mit dem kubanischen Machthaber auf die karibische Insel zurückkehrt. Sie berichtet von ihrer Zeit als Geliebte Castros, aber auch, wie sie vom amerikanischen Geheimdienst beauftragt wurde, ihren ehemaligen Geliebten zu töten.

Um 22.00 Uhr ist "Kennedy und die Frauen" zu sehen. Der charismatische amerikanische Präsident John F. Kennedy und seine Frau Jackie verkörperten den Prototyp des amerikanischen Traumpaares, doch abseits der Öffentlichkeit unterhielt er zahlreiche Affären. "Kennedy und die Frauen" ist das Porträt eines Mannes, der nach Angaben enger Vertrauter lebte, als würde es kein Morgen geben.

Am Sonntag, dem 12. Mai, zeigt ORF III um 19.30 Uhr das "KulturWerk"-Gespräch mit der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager anlässlich ihres Auftritts bei den Wiener Festwochen. Mit Barbara Rett spricht die Kammersängerin über ihre Liebe zu Österreich, die "Nebenwirkungen" einer internationalen Karriere, die ausgeschlagenen Zähne ihres Sohnes und ihre Sucht nach Leben.

Um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett Giuseppe Verdis Oper "Otello". Ein Opern-Krimi rund um Rache, Intrige und Eifersucht in Starbesetzung: Plácido Domingo, Renée Flemming und James Morris in den Hauptrollen, begleitet vom Metropolitan Orchestra unter der Leitung von James Levine aus der Metropolitan Opera, New York 1995.

Um 22.45 Uhr zeigt ORF III die Eröffnung der Wiener Festwochen 2013 unter dem Motto "Wien, Wien nur du allein". Es musizieren u. a. Angelika Kirchschlager, Ernst Molden, die Philharmonia Schrammeln Wien, Willi Resetarits & Stubnblues, Michael Schade und Fatima Spar auf der Bühne am Wiener Rathausplatz. Nicholas Ofczarek führt durch den Abend.

