"Heimat, fremde Heimat" am 12. Mai: Schutz für Flüchtlingsfrauen

Schutz für Flüchtlingsfrauen

Der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, kurz CEDAW, hat Anfang März einen Bericht über die Situation von Frauen in Österreich veröffentlicht. Die Expertinnen und Experten bemängeln unter anderem die Unterbringung weiblicher Flüchtlinge. Die Grundversorgung der Länder bietet, laut dem Bericht, kaum Unterkünfte für Asylwerberinnen mit besonderen Bedürfnissen. Der Verein "Menschen.Leben" setzt sich für alleinerziehende Mütter, Schwangere oder von häuslicher Gewalt betroffene Flüchtlingsfrauen ein und bietet ihnen einen geschützten Raum. Ein Beitrag von Ajda Sticker.

Ahnenforschung

Woraus besteht ein sogenannter "echter Wiener", eine "echte Wienerin"? Was ist wahr an dem Spruch, dass jeder Wiener einmal eine Großmutter in Böhmen und einen Großvater in Ungarn hatte? Frau Elisabeth Strenn, eine alteingesessene Wienerin, hat Nachforschungen über ihre Vorfahren angestellt. Dabei wurde das Klischee von der "Wiener Melange" erneut bestätigt: Ihre Vorfahren kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus allen Teilen der Donaumonarchie nach Wien, in einer Zeit, als die Bevölkerungszahl der Reichshauptstadt nahezu explodierte. Dalibor Hysek hat mit der Sängerin des Wiener Staatsopernchores gesprochen.

Zahnarzt aus dem Irak

Dr. Thubian Nabhan Abduljabbar beendete 2004 sein Studium der Zahnmedizin in Bagdad. Zunächst arbeitete er im Irak und in Jordanien, bis er schließlich 2008 nach Österreich zog. Als hochqualifizierter Zuwanderer wurde er im Wiener Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen betreut. Der 31- Jährige schaffte es nach dreijährigem Studium, sein Doktorat in Österreich nostrifizieren zu lassen, und arbeitet seit einem Monat in einer Zahnklinik in Steyr. Ronald P. Vaughan sprach mit dem jungen Zahnarzt über seine Eltern in Bagdad, seine neue Arbeit und über die aktuelle Situation in seiner Heimat.

