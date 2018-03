21. Bezirk: Sanierungsarbeiten in Katsushikastraße

Wien (OTS) - Am Montag, dem 13. Mai 2013, 20 Uhr, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund einer Fahrbahnsetzung mit Sanierungsarbeiten in der Katsushikastraße vor der Brünner Straße in Fahrtrichtung Leopoldauer Straße im 21. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Von Montag, 13. Mai 2013, 20 Uhr, bis Mittwoch, 15. Mai 2013, 12 Uhr, sind der Rechtsabbiege- und Geradeausfahrstreifen gesperrt. Von Mittwoch bis Donnerstag, 16. Mai 2013, ist lediglich der Rechtsabbiegefahrstreifen gesperrt, das Rechtsabbiegen in die Brünner Straße ist während dieser Bauphase dennoch möglich.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Katsushikastraße vor Brünner Straße in Fahrtrichtung Leopoldauer Straße

Baubeginn: 13. Mai 2013

Geplantes Bauende: 16. Mai 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

