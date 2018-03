ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom FA-Cup-Finale und vom Handball-Cup der Cupsieger-Finale, vom Tennis-"Mutua Madrid Open"

Am 11. und 12. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 11. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Semifinale beim Tennis-"Mutua Madrid Open" um 15.30 Uhr, vom Fußball-FA-Cup-Finale Manchester City - Wigan Athletic um 18.00 Uhr und vom Handball-Cup der Cupsieger-Finale Hypo Niederösterreich - Issy Paris um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Rallye-WM in Argentinien um 14.30 Uhr und vom Moto-Grand-Prix-Rennen in Spanien um 22.15 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den genialsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.15 und 17.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Austrian-Football-League-Match Danube Dragons - Vikings Vienna um 14.15 Uhr und vom Spiel Slowakei -Russland bei der Eishockey-WM 2013 um 19.10 Uhr sowie zeitversetzt das Finale beim Tennis-"Mutua Madrid Open" um 21.45 Uhr und die Höhepunkte vom Spiel Finnland - Österreich bei der Eishockey-WM 2013 um 17.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 12. Mai.

Das "Mutua Madrid Open" ist mit 3.368.265 Dollar dotiert. Im vergangenen Jahr feierte Roger Federer in Madrid seinen 20. Sieg bei einem ATP-1000-Turnier. Der Schweizer besiegte im Finale Tomas Berdych mit 3:6, 7:5 und 7:5. Auch Promis wie Hollywood-Star Will Smith oder Real-Madrid-Kicker Cristiano Ronaldo ließen sich im Vorjahr dieses hochklassige Turnier nicht entgehen.

Kommentator ist Andreas Du-Rieux, Kokommentator Alexander Antonitsch.

Manchester City und Wigan Athletic treffen im traditionsreichen FA-Cup-Finale im Wembley-Stadion in London aufeinander. Mit dabei ein Österreicher: Paul Scharner setzte sich mit Wigan im Halbfinale gegen den Zweitligisten Millwall mit 2:0 durch. Für Wigan ist es die erste Teilnahme an einem FA-Cup-Finale in der Clubgeschichte. Gegner Manchester City warf Titelverteidiger Chelsea im Halbfinale mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Kommentator ist Thomas König.

Hypo Niederösterreich hat im Hinspiel den Grundstein zum Gewinn des Winners'-Cup gelegt. Die Südstädterinnen rund um Welthandballerin Alexandra do Nascimento gewannen bei Issy Paris souverän 30:22. Schon zur Pause war Hypo NÖ auf Erfolgskurs gelegen, führte man doch bereits 16:11. Überragende Spielerin war Gorica Acimovic, die gleich neun Treffer erzielen konnte. Fernanda Franca da Silva konnte sich sechsmal in die Torschützenliste eintragen, ihre brasilianischen Landsfrauen Deonise Cavaleiro Fachinello und Alexandra do Nascimento fünfmal.

Das Rückspiel findet am Samstag in der Südstadt statt. Das Team von Trainer Andras Nemeth möchte nichts anbrennen lassen und erstmals nach 13 Jahren wieder einen Europa-Pokal in die Südstadt holen. Es wäre der neunte der Vereinsgeschichte. Zwischen 1989 und 2000 holte Hypo NÖ achtmal den Champions-League-Titel. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger.

Im Wiener American-Football-Derby wird seit 2009 um die Blue-River-Bowl gespielt. Beide Begegnungen 2009 und im Meisterjahr der Dragons 2010 konnten die Danube Dragons für sich entscheiden. Die Spiele 2011 und 2012 entschieden die Wikinger für sich. Auch die erste Begegnung 2013 gewannen die Vikings. In der Blue-River-Bowl steht es somit 4:5. Mit einem Sieg könnten die Dragons ausgleichen. Die Vikings kommen als einziges ungeschlagenes Team voller Selbstvertrauen zu den Dragons. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

Die IIHF-Weltmeisterschaft-Top-Division 2013 geht vom 3. bis 19. Mai in Stockholm, Schweden, und in Helsinki, Finnland, über die Bühne. Österreich spielt in Helsinki gegen Russland, Finnland, Slowakei, USA, Deutschland, Lettland und Frankreich. In Stockholm treffen die Tschechische Republik, Schweden, Kanada, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Weißrussland und Slowenien aufeinander. Es spielt in beiden Gruppen jeder gegen jeden. Die jeweils Gruppenletzten steigen für 2014 in die Division-IA ab. Die besten vier Teams jeder Gruppe bestreiten das Viertelfinale. 2012 kürte sich Russland zum Weltmeister. Die Plätze zwei und drei gingen an die Slowakei und Tschechien.

Kommentator ist Michael Berger.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 10. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at