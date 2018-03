Neu zum Welt-Lupus-Tag: www.lebenmitlupus.at

Aufklärung über seltene Autoimmunerkrankung

Patientenbroschüren und -Workshops

Am 10. Mai, dem Welt-Lupus-Tag, startet die neue Website www.lebenmitlupus.at mit Informationen für PatientInnen und Angehörige rund um die seltene Autoimmunerkrankung "Lupus erythematodes", die großteils bei Frauen mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren auftritt. Neben typischen Hauterscheinungen können auch innere Organe betroffen sein.

Neue Initiative: Leben mit Lupus

Am diesjährigen Welt-Lupus-Tag startet die Initiative "Leben mit Lupus" unter der wissenschaftlichen Leitung von Priv.-Doz. Dr. Georg Stummvoll von der Univ.-Klinik für Innere Medizin 3 / Rheumatologie, Leiter der Lupus-Arbeitsgruppe der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation. Das Portal www.lebenmitlupus.at und eine Patientenbroschüre bieten Aufklärung über die seltene Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (kurz: SLE) sowie Hilfe für Betroffene und Angehörige. Geplant sind Workshops mit PatientInnen über die beteiligten Patientenorganisationen Österreichische Rheumaliga und Pro Rare Austria, unterstützt wird die Initiative von GlaxoSmithKline.

Dr. Stummvoll über die Initiative: "Mein Ziel ist es, SLE stärker im Bewusstsein der Bevölkerung und auch der Ärzte zu verankern, um so den langen Weg zur Diagnose zu verkürzen, den Patienten die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen und damit die Lebensqualität zu verbessern."

Über Lupus

Der Name Lupus leitet sich vom lateinischen Wort für Wolf "Lupus" und der griechischen Bezeichnung für Röte "erythema" ab und bezeichnete zunächst die typischen Hauterscheinungen. Doch bereits Mitte des 19.Jahrhunderts erkannte der Wiener Dermatologe Moriz Kaopsi, dass auch innere Organe betroffen sein können und beschrieb somit die systemische Natur des Lupus erythematodes (SLE).

SLE ist eine seltene, aber schwere Autoimmunerkrankung, die zwischen 29 und 91 Personen von 100.000 befällt. Grob hochgerechnet, sind allein in Österreich bis zu 7000 Personen betroffen, in Deutschland etwa 40.000(1). Dennoch zählt der SLE definitionsgemäß zu den seltenen Erkrankungen (englisch "Rare Diseases").

Obwohl prinzipiell jeder an SLE erkranken kann, sind etwa 90 % der PatientInnen weiblich(2). SLE tritt bei den meisten PatientInnen bereits in jungen Jahren auf. Das Durchschnittsalter bei Krankheitsbeginn liegt bei 29 Jahren. Tritt SLE erst im höheren Lebensalter auf, so verläuft die Krankheit meist etwas milder(3).

Die Krankheit hat viele Gesichter und besteht aus einer Kombination von Symptomen: Sie beginnt oftmals mit Fieber, Abgeschlagenheit und Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Viele Betroffene klagen außerdem über Gelenksschmerzen und Hautrötungen. Der Lupus kann auch innere Organe - vor allem Nieren, Lunge, Herz und das Gehirn - befallen und schwer schädigen. Die Symptome von SLE treten typischerweise in Schüben auf, können sich aber bei jedem Patienten anders äußern(4). Unbehandelt kann der SLE mit Organbefall zum Tod durch Organversagen führen(5). Die Ursache des SLE ist noch nicht geklärt, aber Gegenstand intensiver medizinischer Forschung. Ein ungünstiges Zusammentreffen von genetischer Veranlagung, hormoneller Situation und zusätzlichen auslösenden Umweltfaktoren wird diskutiert.

