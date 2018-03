CHRONIKEN DER UNTERWELT: CITY OF ASHES - Fortsetzung der Bestseller-Verfilmung wird in Cannes vorgestellt

München (ots) - Noch vor dem Start des ersten Teils CHRONIKEN DER UNTERWELT: CITY OF BONES am 29. August 2013 stellt Constantin Film gemeinsam mit Mister Smith Entertainment und Unique Features in Cannes internationalen Käufern den zweiten Teil der Bestseller-Serie CHRONIKEN DER UNTERWELT: CITY OF ASHES vor. Das bewährte Team von Teil 1 wird auch den zweiten Teil wieder gemeinsam drehen.

Martin Moszkowicz, Vorstand Film & Fernsehen der Constantin Film:

"Wir sind sehr stolz darauf, was bei Chroniken der Unterwelt schon jetzt erreicht worden ist. Der beste Beweis dafür ist, dass wir bereits jetzt eine Folgeproduktion zu Cassandra Claires weltweitem und phänomenalem Bucherfolg vorstellen."

Inhalt: Clarys heile Welt wurde komplett auf den Kopf gestellt. Ihre Mutter liegt in einer Art magischen Koma, ihr leiblicher Vater Valentine entpuppt sich als böser und gefürchteter Schattenjäger und mit Jace, für den sie eine große Schwäche hat, ist plötzlich alles kompliziert. Ihr reicht es mit dem Schattenjäger-Dasein. Doch ihre neuen Freunde brauchen sie jetzt mehr denn je, denn Valentine will die Weltherrschaft an sich reißen, koste es, was es wolle. Mit Hilfe des Schwertes der Engel will er eine Armee von Dämonen heraufbeschwören. Geschickt spielt er auf seinem Weg zur absoluten Macht jeden gegen jeden aus. Clary und ihre Freunde müssen sich nun beweisen und gegen tödliche Kreaturen aus der Unterwelt kämpfen, um Valentine noch aufzuhalten. Die atemberaubende Fortsetzung von Cassandra Clares CHRONIKEN DER UNTERWELT: CITY OF BONES entführt erneut in die dunkle Schattenwelt von New York City. Das Schicksal der Welt liegt auf Clarys Schultern. Wird sie es schaffen, ihre neu entdeckten Kräfte zu kontrollieren und die verbotenen Gefühle zu Jace zu unterdrücken?

Wie bereits im ersten Teil werden Lily Collins (SPIEGLEIN SPIEGLEIN, BLIND SIDE - DIE GROSSE CHANCE) und Jamie Campbell Bower (ANONYMUS, NEW MOON - BIS(S) ZUR MITTAGSSTUNDE, BREAKING DAWN - BIS(S) ZUM ENDE DER NACHT) wieder dabei sein. Harald Zwart (KARATE KID) übernimmt erneut die Regie. Das Drehbuch stammt wieder von Jessica Postigo Paquette. Die Dreharbeiten zum zweiten Teil beginnen im Herbst 2013. Produziert wird der Kinofilm von Robert Kulzer (CHRONIKEN DER UNTERWELT: CITY OF BONES, RESIDENT EVIL Reihe) sowie Don Carmody. Bob Shaye und Michael Lynne (DER HERR DER RINGE Reihe) von Unique Features und Martin Moszkowicz, Constantin Film Vorstand im Bereich Film & Fernsehen, sind erneut Executive Producers.

Cassandra Clares Bestseller-Buchreihe CHRONIKEN DER UNTERWELT wurde in 34 Sprachen übersetzt und weltweit 16 Millionen Mal verkauft.

