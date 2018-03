Glawischnig: Robert Jungks Leben ist immer noch ein Auftrag an uns alle

Grüne erinnern an 100. Geburtstag einer herausragenden Persönlichkeit der europäischen Umwelt- und Friedensbewegung

Wien (OTS) - "Robert Jungk, das moralische Gewissen der österreichischen Umwelt- und Friedensbewegung, wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Sein Leben war ein Auftrag an uns alle, aber auch an künftige Generationen, gegen die Zerstörung unseres Planeten entschieden Widerstand zu leisten", sagt die Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig. "Seine Mahnungen vor der Atomtechnologie sind heute leider genauso aktuell wie damals. Er glaubte an die Richtigkeit des Widerstandes gegen alles, was die Menschen und ihre Umwelt kaputt macht. Sein Credo ist für uns Grüne daher nach wie vor präsent und eine große Motivation: 'Niemals resignieren sondern immer kämpfen und verändern'. Auch sein Plädoyer dafür, 'Betroffene zu Beteiligten' zu machen, ist für uns Grüne ein steter Ansporn, für mehr BürgerInnenbeteiligung ebenso wie gegen überholte obrigkeitsstaatliche Muster in Politik und Gesellschaft einzutreten."

Robert Jungk war eine herausragende Persönlichkeit der europäischen Umwelt- und Friedensbewegung und einer der ersten Zukunftsforscher. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, die eine ganze Generation gegen die Atomgefahr wachrüttelte. Er war Träger des alternativen Nobelpreises und hat mit seinen Zukunftswerkstätten wichtige Impulse gesetzt. 1992 trat er als Präsidentschaftskandidat für die Grünen an.

