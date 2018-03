ÖVP - T E R M I N E

(20. Woche vom 13.5. bis 19.5.2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 13. Mai 2013 09:30 Arbeitsgespräch zwischen StS Dr. Reinhold Lopatka und Botschaftern Afrikanischer Staaten (Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 09:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas beim Pressegespräch der Donau-Universität Krems, gemeinsam mit Frau Dekanin Univ.- Prof. Dr. Gudrun Biffl zum Thema "Europa und Globalisierung" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 10:00 Rede von BM Dr. Michael Spindelegger bei der "Black Sea Conference 2013 - Gateway to Europe" (IMC Fachhochschule Krems, Am Campus, 3500 Krems/Donau) 10:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Beatrix Karl und LR Johann Seitinger zum Thema "Wohnen" (Hofgasse 16, 8010 Graz) 10:30 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die Firma A1 Telekom Austria im Zuge der Europainformationstour "Darum Europa" (Lassallestraße 9, 1020 Wien) 11:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas empfängt Studierende des Masterlehrgangs Europäische Studien (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit LH-Stv. Hermann Schützenhöfer anlässlich der "Präsentation des Steirischen Jahrbuchs für Politik 2012" (Landtmann's Bel-Etage, 1. Stock, Oppolzergasse 6, 1010 Wien) 11:20 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Arbeitsgespräch zwischen Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und dem Präsidenten Ilham Alijew (Hofburg, 1010 Wien) 13:00 Empfang mit StS Dr. Reinhold Lopatka und WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl anlässlich des "50. Jahrestages der Afrikanischen Union" (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 19:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Michael Spindelegger zum Thema "European Union – The Way Forward" gemeinsam mit dem belgischen Außenminister Didier Reynders (Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe und beim ECOFIN-Rat (Brüssel; bis 14.5.) BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat Landwirtschaft und Fischerei (Brüssel) DIENSTAG, 14. Mai 2013 08:30 Sondersitzung des Nationalrates; Fortsetzung 11:30 (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 12:00 Arbeitsgespräch zwischen StS Dr. Reinhold Lopatka und dem slowakischen Staatssekretär Peter Javorcik (Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien) 13:00 Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Europäisierung der Justizpolitik – Chancen und Perspektiven aus österreichischer Sicht" bei der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (Hotel de France, Schottenring 3, 1010 Wien) 13:00 Rede von EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas zu europapolitischen Themen im Landtag Steiermark (Herrengasse 16, 8010 Graz) 14:00 Rede von BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Wirtschaftsparlament der WK-Salzburg (Julius-Raab-Platz 1, 5020 Salzburg) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Veranstaltung "50 Jahre OeEB – Österreichische Entwicklungsbank" (Strauchgasse 3, 1010 Wien) 17:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Veranstaltung "Minister im Dialog" (Raiffeisenlandesbank OÖ, Europaplatz 1a, 4020 Linz) MITTWOCH, 15. Mai 2013 10:00 Vizekanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann BM Dr. Michael Spindelegger lädt herzlich zur "Österreich-Rede" (Festsaal der Wiener Hofburg, 1010 Wien) Einlass nur mit Einladung und Akkreditierung 16:00 BM Dr. Maria Fekter beim Finanzausschuss (Parlament, 1017 Wien) 18:00 Pressegespräch mit BM DI Nikolaus Berlakovich anlässlich der Präsentation des ersten Nationalparks Austria Reiseführers: "Österreichs Nationalparks – Geheimnisse, Schätze, Paradiese" (Wiener Summerstage, U4-Roßauer Lände, 1090 Wien) 19:00 Gastvortrag von BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei den "Wiener Wirtschaftsgesprächen 2013" (Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien) 19:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Bezirksparteitag der ÖVP Leoben (Kirchplatz 1, 874 Kraubath) 20:00 Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Vertrauen in die Justiz? Wie gut funktioniert der Kampf gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität in Österreich? Was bringt die große Strafrechtsreform" beim Rotary Club Graz-Kunsthaus (Hotel Erzherzog Johann, Sackstraße 3-5, 8010 Graz) DONNERSTAG, 16. Mai 2013 09:30 BM Dr. Maria Fekter beim Rechnungshofausschuss (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner und Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung anlässlich des "1. Kindertages der Industrie" (Haus der Industrie, Ludwig Urban-Saal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien) 17:00 Gespräch zwischen BM Dr. Michael Spindelegger und dem montenegrinischen Premierminister Igor Luksic (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck im Zuge der Europainformationstour "Darum Europa" (Sparkassenplatz 1, 6010 Innsbruck) BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖWB Funktionäre- und Mitarbeiterkonferenz zum Thema "Starke Wirtschaft – Sichere Zukunft!" (Forum der Raiffeisenlandesbank OÖ, Europaplatz 1a, 4020 Linz; bis 17.5.) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Konferenz des Österreichischen Wirtschaftsbundes (Schlossmuseum, 4020 Linz; bis 17.5.) FREITAG, 17. Mai 2013 11:00 Pressegespräch mit StS Dr. Reinhold Lopatka anlässlich des bevorstehenden Bezirksparteitages der ÖVP Hartberg- Fürstenfeld (Ressavarstraße 36, 8230 Hartberg) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die Firma Kruschitz Plastics und Recycling GmbH im Zuge der Europainformationstour "Darum Europa" (Mitte 96, 9125 Kühndorf) 19:00 Referat von BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der "WB- Wirtschaftsarena" (Aviva-Alm, 4170 St. Stefan am Walde) BM DI Nikolaus Berlakovich bei der bayerisch-österreichischen Strategietagung mit Pressekonferenz und Podiumsdiskussion (Kapzunderstadl, Maria-Ward-Platz 10, 94469 Deggendorf) SAMSTAG, 18. Mai 2013 17:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Siegerehrung der ASVÖ Junior Granit Challenge (4115 Kleinzell im Mühlkreis)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at