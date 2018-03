MA 49: Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring, 11. Mai

Forstamt lädt zum Familienfest für Groß & Klein.

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 11. Mai 2013, ist es wieder soweit: Das Forstamt der Stadt Wien lädt zum beliebten Familienerlebnistag. Denn jedes Jahr im Frühling öffnet die gewöhnlich nur für Schulklassen zugängliche Waldschule Ottakring einen Tag lang für alle Wienerinnen und Wiener ihre Türen.

"Ich lade vor allem Familien herzlich ein, sich einmal die Waldschule Ottakring am Wilhelminenberg anzusehen und an unserem Familienprogramm teilzunehmen. Jährlich verbringen rund 5.000 Schülerinnen und Schüler einen etwas anderen Schultag in der Waldschule Ottakring. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstamtes nehmen sich viel Zeit, Wiener Schulkindern das Ökosystem Wald spielerisch näher zu bringen und Verantwortungsbewusstsein für den Lebensraum Wald zu wecken", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Familienprogramm zum Mitmachen

Von 12 bis 18 Uhr können die Besonderheiten des Waldes erforscht, Wald-Mobile gebastelt, Holz gesägt oder kleine Weidenkörbe selbst geflochten werden. Beim Papierschöpfen werden phantasievolle Muster entworfen. Und als besonderes Highlight kann man einem Forstarbeiter dabei zusehen, wie er kunstvoll mit einer Motorsäge verschiedene Tierfiguren schnitzt. Bei einer Rätselrallye entdecken die Kinder die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt im Wienerwald - als Belohnung für das Mitmachen lockt eine Holzmedaille für jede/n TeilnehmerIn. Zur Stärkung gibt es Bärlauchsuppe, selbst gefertigtes Steckerlbrot und allerlei Schmankerl.

15 Jahre Waldschule Ottakring

Die am Wilhelminenberg im Wienerwald gelegene Umweltbildungseinrichtung des Forstamtes (MA 49) ist beliebtes Ausflugsziel für Wiener Schulen. Seit 15 Jahren vermitteln MitarbeiterInnen des Forstamtes der Stadt Wien Kindern die Bedeutung des Ökosystems Wald. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz:

Waldexkursionen, Spiele und zahlreiche Anschauungsobjekte zum Kennenlernen von Tieren und Pflanzen machen jeden Waldschultag zu einem Erlebnis.

Familienerlebnistag in der Waldschule Ottakring

o Samstag, 11. Mai, 12.00 bis 18.00 Uhr

o Johann-Staud-Straße 80

o 1160 Wien

o Anreise öffentlich:

o U4 - Hütteldorf, Bus 52B bis Siedlung Kordon, 5 min. Fußweg entlang des Pelzer Rennwegs U3 - Ottakring, 46B oder 146B bis Feuerwache Steinhof, 20-min. Fußweg entlang der Johann-Staud-Straße

