Seniorenbund zu Deutschen Renten: Finanzministerin Fekter erzielt erste Verhandlungserfolge!

Umfassendes Info-Angebot startet heute für alle Betroffenen!

Wien (OTS) - Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Präsident des Österreichischen Seniorenrates hält hinsichtlich den nächsten Fortschritten für österreichische Bezieher deutscher Renten fest:

"Unser Dank geht an Finanzministerin Fekter! Sie hat die Seniorenrats-Petition sofort aufgegriffen und kann schon heute erste Verhandlungserfolge mit ihrem deutschen Amtskollegen präsentieren:

Erstens werden Kleinstpensionisten mit einer Steuerpflicht bis zu 10,- Euro jährlich nun ausgenommen. Das klingt lächerlich, aber viele der Betroffenen haben solche Kleinstpensionen, wurden aber mit Steuernahzahlungen von über 80,- Euro konfrontiert! Zweitens erhalten alle Betroffenen mit bereits rechtskräftigen Bescheiden nochmals 14 Monate Zeit, um sich fachlich beraten zu lassen und mögliche Berufungen durchzuführen! Zudem wird die Finanzministerin die Verhandlungen mit Deutschland weiter fortsetzen."

Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes, die als ÖVP-Seniorensprecherin die Petition im Nationalrat eingebracht hatte betont:

"Mit heute starten auch die umfangreichen Informations-Maßnahmen für die Betroffenen, die sowohl im Internet als auch in Form von Informationsbriefen und Inseraten stattfinden. Ich bin froh, dass den mehr als 150.000 Betroffenen jetzt so kompetent geholfen wird. Jetzt ist es besonders wichtig, dass uns alle helfen, für die Petition im Deutschen Bundestag die erforderlichen 50.000 Unterschriften zusammen zu bringen. Viele der Betroffenen sind leider nicht online, brauchen daher die Unterstützung der Jüngeren - um die wir hiermit bitten. Erreichen wir die 50.000 Unterschriften, so wird die Petition im Deutschen Bundestag behandelt. Das wiederum ist wichtiger Rückenwind für die weiteren Verhandlungen unserer Finanzministerin!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker

Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at