Aviso 14. und 15. Mai - Fototermin: Besuch einer Delegation der Moskauer Stadtduma bei LTP Kopietz

Kranzniederlegung und Erneuerung eines Memorandums zwischen Moskauer Stadtduma und Wiener Landtag

Wien (OTS) - Mit einer Kranzniederlegung am Heldendenkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz wird den 17.000 im April 1945 bei der Schlacht um Wien gefallenen Soldaten der Roten Armee gedacht. Gemeinsam mit der Delegation der Moskauer Stadtduma wird Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz dieser Zeremonie am Dienstag, dem 14.Mai, um 18.30 Uhr beiwohnen.

Am Mittwoch, dem 15. Mai, wird um 11.00 Uhr im Rathaus (Roter Salon) ein Memorandum zwischen der Moskauer Stadtduma und dem Wiener Landtag erneuert. Darin werden der gegenseitige Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die Kontaktpflege zwischen den beiden Körperschaften Wien und Moskau schriftlich festgehalten.

Zu beiden Terminen sind VertreterInnen der Medien herzlich eingeladen.

