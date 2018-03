Symposium über die Massaker von Bleiburg und Viktring

Wien (OTS) - In Viktring in Kärnten findet Samstag und Sonntag ein Symposium über die Massaker von Bleiburg und Viktring im Mai 1945 statt. Dem Leiter des Symposiums, Dr. Florian Rulitz, gelang es, eine Vielzahl von international anerkannten Historikern zu gewinnen, darunter der renommierte Leiter des slowenischen Staatsarchivs Jose Dezmann, den bekannten österreichischen Journalisten Dr. Malte Olschewski, Univ. Prof. Dr. Josip Jurcevic aus Zagreb und Univ. Doz. Dr. Tamara Griesser-Pecar von SCNR-Institut in Laibach. Moderiert wird die Veranstaltung vom ORF-Balkan-Korrespondenten Mag. Christian Wehrschütz, Grußworte gibt es u.a. vom Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider, vom EU-Sonderbeauftragten Valentin Inzko, von FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache, dem Dritten Nationalratspräsidenten Dr. Martin Graf, der FPÖ-Vertriebenensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller und dem FPÖ-NAbg. Josef Riemer. Veranstaltungsort ist das Stift Viktring, Beginn am Samstag um 15.00 Uhr. Zuvor findet in Bleiburg eine Gedenkveranstaltung statt, bei der die freiheitliche Vertriebenensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller eine Rede halten wird. Auch dort werden Grußworte von Strache, Graf und Riemer übermittelt.

FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache begrüßt die Abhaltung dieses international besetzten Symposiums. Eine grenzübergreifende Aufarbeitung dieser Verbrechen, denen unzählige Österreicher, Kroaten und Slowenen zum Opfer fielen, sei schon lange überfällig. Im Jahre 2013 sei es höchst an der Zeit, den Opfern der kommunistischen Partisanengewalt würdig zu gedenken und dafür Sorge zu tragen, dass die sterblichen Überreste eine würdige Begräbnisstätte finden.

