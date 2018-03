WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die Politik hat bei der Hypo versagt - von Günter Fritz

Jahrelang wollte niemand etwas mit der Hypo Alpe Adria zu tun haben

Wien (OTS) - Jetzt gibt es also eine Task Force, die rasch einen angepassten Rettungsplan für die im Dezember 2009 notverstaatlichte Hypo Alpe Adria Bank erstellen soll. Die Zeit drängt - die EU will bis Monatsende Klarheit über das weitere Vorgehen Österreichs bei der Abwicklung der ehemaligen Kärntner Landesbank, die ab 2007 der Bayern LB gehörte.

Immerhin drohte EU-Kommissar Joaquin Almunia Finanzministerin Maria Fekter mit Zwangsverkäufen bis Ende 2013 und notfalls mit einer Schließung der Bank. Letzteres würde Österreich laut Berechnungen der OeNB bis zu 16 Milliarden Euro kosten, allein im laufenden Budgetjahr würde es zwei Milliarden Euro ausmachen.

Kein Wunder, dass nun Feuer am Dach ist und Fekter Rücklagen für die Bankenrettung aufbaut. OeNB, Fimbag und Finanzmarktaufsicht sind der Kern des Krisenstabs, der im Auftrag von Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger in den Verhandlungen mit Brüssel retten soll, was noch zu retten ist.

Finanzministerin Fekter wird dagegen bei den finalen Gesprächen keine Rolle mehr spielen - und sie hatte wohl auch nie wirklich ein Interesse an der Hypo. Für sie und den Rest der ÖVP sowie die meisten anderen Parteien war die Hypo ein ungeliebtes Adoptivkind, um das sich keiner kümmern wollte. Die Hypo galt als Symbol des Systems Jörg Haiders, der die Bank als Vehikel für seine politischen Machenschaften nutzte, in der kriminelle Elemente agierten. Die ÖVP spielte den politischen Ball in Richtung BZÖ/FPÖ und die SPÖ sah sich das erste Reihe fußfrei an und spielte bei Bedarf mit.

Dass es bei der Hypo auch ein internationales wirtschaftliches Unternehmen handelt, wurde weitgehend ausgeklammert - detto die Rolle der Bayern. Die Bemühungen des Managements, den hinderlichen, zehn Milliarden Euro schweren Abbauteil in eine Bad Bank zu verlagern, wurden ebenso abgeblockt wie Versuche, eigenständig in Brüssel Gespräche zu führen. Offenbar hat die Politik bei der Hypo-Rettung bislang versagt - bleibt nur zu hoffen, dass jetzt bei den Verhandlungen mit Brüssel im Interesse der Steuerzahler noch etwas drinnen ist.

