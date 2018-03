"Lehrredaktion 2021" des ÖJC für alle Medienbereiche

Kostenloser Info-Abend am 29. Mai 2013

Wien (OTS/ÖJC) - Die erfolgreiche Lehrredaktion unter dem Titel "Journalismus 2021" des Österreichischen Journalisten Clubs - ÖJC geht heuer in ihr zweites Jahr. In dem mit modernster Technik ausgestatteten Schulungszentrum im Herzen Wiens, nahe dem Stephansdom, werden angehende Journalist_innen ab dem Wintersemester 2013/14 im Rahmen der Journalismus & Medien Akademie des ÖJC in einem zweisemestrigen Kurs von renommierten Journalisten in allen journalistischen Bereichen - Print, Hörfunk, Fernsehen und Multimedia - praxisnah unterrichtet.

Es geht dabei nicht nur um den Erwerb von Grundkenntnissen der Abläufe in der Massenkommunikation und der Struktur und Organisation unterschiedlichster Medien, sondern vor allem um berufsspezifische Fachkompetenz. Unterrichtsfächer sind u.a. Mediengeschichte, Verlagswesen, sowie Medien- und Urheberrecht, vor allem aber eine Schreibwerkstatt, in der von Print, Radio und TV über Pressefotografie bis zu Unternehmenskommunikation sämtliche journalistischen Darstellungsformen geübt werden. Dabei entstehen echte Medienbeiträge, die später als Vorzeigeprodukte der Kursteilnehmer_innen dienen können.

Dieses Bildungsangebot ist für alle interessant, die an einer fundierten und vielseitigen journalistischen Grundausbildung interessiert sind. Der Lehrgang kann auch berufsbegleitend besucht werden. Das kommt unter Umständen dann in Frage, wenn jemand z.B. einen Umstieg von Print zu TV erwägt und sich rechtzeitig ein fundiertes Fachwissen aneignen möchte.

Aufnahmebedingung ist das Bestehen des ÖJC-Assessment-Centers. Die Lehrveranstaltungen umfassen während der zweisemestrigen Dauer insgesamt 240 Unterrichtseinheiten, wobei eine abendliche Lehrveranstaltung mit vier Unterrichtseinheiten pro Woche plus jeweils ein Wochenende pro Monat als zweitägige Blockveranstaltung angeboten werden. Die Absolventen erhalten zum Abschluss der Ausbildung nach Bestehen einer kommissionellen Prüfung und der positiven Beurteilung einer schriftlichen Abschlussarbeit ein Zertifikat. Die Kosten betragen 890 Euro je Semester.

Der nächste kostenlose Informationsabend mit anschließendem Assessment-Center findet am Mittwoch, 29. Mai 2013 um 19.00 Uhr im Vienna International PressCenter des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien statt.

Weitere Informationen: Chefredakteur Oswald M. Klotz, Journalismus & Medien Akademie des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien, Mail: office @ oejc.at

Info-Abend "Lehrredaktion 2021"



Datum: 29.5.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Vienna International PressCenter des ÖJC

Blutgasse 3, 1010 Wien



Url: http://www.oejc.at/index.php?id=168



