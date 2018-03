www.Gutschein.ch: Neues Gutschein-Portal für die Schweiz gestartet

Köln (ots) - RTL interactive expandiert mit Gutschein-Geschäft in den Schweizer Markt.

RTL interactive startet mit www.Gutschein.ch ab sofort auch ein Gutschein-Portal in der Schweiz. Das neue Angebot bietet zahlreiche Online-Gutscheine, Aktionen sowie regionale Gutscheine. Ziel ist es, mit dem Angebot rasch die größtmögliche Auswahl an Gutscheinen und Anbietern auch für die Schweizer User zusammenzustellen. Namhafte Partner zum Start sind Unternehmen wie Zalando, Quelle und Dell sowie mehr als 100 weitere Unternehmen. Produziert wird das Angebot vom RTL interactive Tochterunternehmen Gutscheine HSS GmbH, welches mit www.Gutscheine.de und www.Gutschein.de bereits zwei der führenden Gutscheinportale Deutschlands betreibt. Zuletzt startete das Unternehmen mit Sitz in Berlin Ende April 2013 das Social-Shopping Angebot www.sonderangebote.de.

Matthias Büchs, Bereichsleiter Online/Mobile/Teletext bei RTL interactive: "Wir möchten die Erfolgsgeschichte der Gutschein-Portale auch in der Schweiz fortsetzen. Der Schweizer Markt ist sehr dynamisch und wachstumsstark. Mit dem neuen Angebot stärken wir erneut unsere werbeunabhängigen Geschäfte". Marcus Seidel, Geschäftsführer und Gründer der Gutscheine HSS GmbH ergänzt: "Wir nutzen das in Deutschland erworbene Know-How im Segment Gutscheine und stellen den Schweizern zum Start bereits mehr als 250 attraktive Gutscheine von mehr als 100 Partnern bereit."

Im Januar 2012 hatte RTL interactive die Gutscheine HSS GmbH erworben und damit die transaktionsbasierten Geschäftsfelder forciert. Gründer und Geschäftsführer Marcus Seidel hat seither die Angebote stetig erweitert und ausgebaut.

Rückfragen & Kontakt:

RTL interactive Unternehmenskommunikation

Thomas Bodemer

Telefon: +49 221 4567 4314

Mail: Thomas.Bodemer @ rtl.de