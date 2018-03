Familienverband hilft allen Familien beim Zurückholen von Steuergutschriften

Wien (OTS) - Am 15. Mai - dem Internationalen Tag der Familie -unterstützt der Katholische Familienverband kostenlos mit Serviceangeboten Familien in ganz Österreich dabei, das Familienbudget zu entlasten.

Von den im Budget für Familien reservierten Steuergeldern wird nur etwa ein Drittel abgeholt. Damit die Familien zu ihrem Geld kommen, bietet der Katholische Familienverband am 15. Mai, dem Internationalen Tag der Familie, ein ganz besonderes Service:

Infoblatt "Zehn Tipps wie Familien Steuern sparen"

Steuerexperten und -expertinnen des Katholischen Familienverbandes informieren in allen Landeshauptstädten kostenlos über Familiensteuerangelegenheiten, geben Steuertipps und beantworten Fragen. Die Beratung erfolgt telefonisch, per E-Mail oder in manchen Landeshauptstädten auch persönlich.

"Familien fehlt in einem meist hektischen Alltag schlicht und einfach die Zeit, sich mit dem Thema Steuern auseinanderzusetzen. Deshalb möchten wir mit unserem 'Aktionstag Familie und Steuern' Familien mit fachkundiger Expertise unentgeltlich unterstützen, sich Geld vom Finanzamt zurückzuholen und damit ihr Familienbudget zu entlasten", sagt Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreichs (KFÖ). Das Infoblatt "Zehn Tipps zum Familiensteuersparen" ist dabei der ideale Leitfaden, Steuerexpertinnen und -experten stehen via E-Mail und telefonisch zur Verfügung.

Aktionstag & ganzjähriges Service

Der Aktionstag "Familie & Steuern" am 15. Mai wird vom Katholischen Familienverband und seinen Diözesanverbänden erstmalig und in allen Bundesländern durchgeführt. "Unser Angebot an Familien, sie bei ihren steuerlichen Anliegen zu unterstützen, ist nicht auf diesen einen Aktionstag begrenzt. Ganzjährig bieten wir die Möglichkeit, Fragen zum Thema Familie und Steuern via E-Mail zu stellen. Selbständige Steuerberater und Steuerberaterinnen beantworten dann auf diesem Wege Fragen", weist KFÖ-Präsident Trendl auf dieses Serviceangebot hin.

Lösung: Automatische Zuerkennung

Familien fehlt manchmal die Zeit, Steuergutschriften beim Finanzamt zu beantragen. Der KFÖ-Präsident hat dafür einen Lösungsvorschlag: Er schlägt die automatische Zuerkennung des Kinderfreibetrages, derzeit 220 Euro pro Kind, vor. "Die Daten für die Familienbeihilfe liegen ohnehin beim Finanzamt auf. Es kann daher kein Problem sein, den Kinderfreibetrag - so wie das schon jetzt beim Arbeitnehmer- oder den Pensionistenabsetzbetrag gehandhabt wird - ohne gesonderten Antrag zu gewähren.

Was beim Arbeitnehmer- und Pensionistenabsetzbetrag geht, soll auch für den Kinderfreibetrag gelten."

Auch bei der steuerlichen Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten gibt es eine überzeugende Vereinfachung: Die Kinderbetreuungseinrichtungen liefern die Daten der bezahlten Elternbeiträge an das Finanzamt, dieses rechnet diese Infos automatisch in die Arbeitnehmerveranlagung. "Diese Automatik wäre ein bedeutsamer Schritt zu mehr Bürgernähe, Verwaltungsvereinfachung und natürlich auch zu mehr Familienfreundlichkeit", betont KFÖ-Präsident Trendl, der insbesondere eine steuerliche Entlastung für Familien mit mehreren Kindern fordert: "Um Mehrkindfamilien zu entlasten und einen Schritt in Richtung steuerfreies Existenzminimum für jedes Familienmitglied zu machen, sollte daher ab 2014 als erste Maßnahme ein Steuer-Freibetrag von 3.500 Euro pro Kind und Elternteil ab dem 3. Kind gewährt werden."

Details zum Aktionstag

Nähere Informationen zum österreichweiten Aktionstag "Familie & Steuern" des Katholischen Familienverbandes am 15. Mai 2013 und den konkreten Angeboten in den Bundesländern gibt es auf unserer Webseite www.familie.at/aktionstag. Hier können auch die "Zehn Tipps zum Familiensteuersparen" heruntergeladen werden. Das gänzjährige E-Mail-Service für Familien zu Steuerfragen steht unter steuerinfo @ familie.at zur Verfügung.

