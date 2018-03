Leitl: "Designierter WTO-Generaldirektor Azevêdo steht vor großen Herausforderungen"

Unparteilichkeit und Ausgewogenheit im Sinne des Welthandels gefordert

Wien (OTS/PWK296) - Der Vorsitzende des Allgemeinen Rates der WTO bestätigte am Abend des 8. Mai 2013 die Wahl des brasilianischen Botschafters Roberto Azevêdo zum neuen Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO). Der 55-jährige Diplomat setzte sich in der letzten Runde des Auswahlprozesses um den WTO-Generaldirektorposten gegen den mexikanischen Kandidaten Herminio Blanco durch. In einer Sondersitzung des Allgemeinen Rates wird Azevêdo am 14. Mai 2013 offiziell zum neuen Generaldirektor der WTO für die kommende Amtsperiode von vier Jahren ernannt werden. Die Amtsübernahme erfolgt mit 1. September 2013. Azevêdo löst den Franzosen Pascal Lamy ab, der seit 2005 das Amt des WTO-Generaldirektors bekleidet hat.

"Wir wünschen Roberto Azevêdo viel Erfolg für seine neue Tätigkeit. Er hat schwierige Herausforderungen im Sinne des Welthandels zu meistern", sagt WKÖ-Präsident Christoph Leitl.

Azevêdo verfügt über langjährige WTO-Erfahrung im Dienste Brasiliens. In seiner Funktion als Vizekanzler für Wirtschaftsangelegenheiten im brasilianischen Außenministerium leitete er die Verhandlungen für Brasilien im Rahmen der Doha-Welthandelsrunde. Seit 2008 ist Azevêdo Ständiger Vertreter Brasiliens bei der WTO in Genf. In dieser Funktion musste er sich zuletzt gegen Vorwürfe der übrigen WTO-Mitgliedstaaten wehren, sein Land würde vermehrt protektionistische Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft seines Heimatlandes einsetzen. Vor allem wird Brasilien vorgeworfen, eine Reihe von Gesetzen im Steuer- und Vergabebereich eingeführt zu haben, die inländischen Erzeuger vor ausländischer Konkurrenz schützen. Die Zolltariferhöhungen von zuletzt 100 Positionen führten darüber hinaus zu großem Unmut bei den übrigen WTO-Mitgliedstaaten. Auch österreichische Unternehmen sind von diesen Maßnahmen negativ betroffen.

WKÖ-Präsident Leitl: "Wir erwarten vom neuen WTO-Generaldirektor Unparteilichkeit und Ausgleich zwischen den teilweise entgegengesetzten Interessen der Industrie- und der Entwicklungsländer. Vor allem in einer für die WTO und für den Multilateralismus kritischen Phase aufgrund der zähen Fortschritte bei den Doha-Verhandlungen und der gerade laufenden Vorbereitungen für die 9. WTO-Ministerkonferenz Anfang Dezember 2013 in Bali braucht die WTO einen überzeugenden und ausgleichenden Generaldirektor."

Der neue Generaldirektor stehe sowohl vor der Herausforderung, aktiv und unparteiisch an einem Erfolg für Bali und der Wiederbelebung der Doha-Handelsrunde mitzuwirken wie auch als Brückenbauer zwischen den Interessen der Industrie- und der Entwicklungsländer zu agieren.

Brasilien ist führendes Mitglied der G-20, einer Gruppe von Entwicklungs- und Schwellenländern und wichtige Verhandlungspartei in den Welthandelsrunden. Zentrale Anliegen der G-20 sind vor allem Themen aus der Landwirtschaft und der Abbau von Agrarsubventionen in den Industrieländern.

"Umso wichtiger ist es, dass sich der neue Generaldirektor sowohl für die Bedürfnisse der Schwellen- und Entwicklungsländer als auch der Industrieländer einsetzt und wichtige und ausgewogene Impulse sowohl für den Multilateralismus als auch die Welthandelsorganisation setzt", so Leitl. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Abteilung für Finanz- und Handelspolitik

Dr. Claudia Dorninger

T: 0590900 4341

E-Mail: claudia.dorninger @ wko.at