RK-Terminvorschau vom 13. bis 29. Mai 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 13. bis 29. Mai 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 13. MAI: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Konferenz des Sir Peter Ustinov Instituts 2013 "Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feindbilder im Wandel"/14.MAI von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an Medizinalrat Dr. Gerhard Ratzenberger, sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Dr. Alexander Bülau, Dr. Erich Ernstbrunner, Dr. Victor Jelinek, Dr. Karl Langer, Dr. Peter Peitl, Dr. Gerhard Petrik und Dr.in Ursula Teleky durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "Claus Mayrhofer Barabbas - Gegenwelten eines Grenzgängers"/19.00 Uhr, Eröffnung (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) 18.00 Uhr, Podiumsdiskussion Grüne Wien "Inklusive Schule grenzt niemanden aus" mit u.a. Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und GRin Wurzer (Rathaus, Arkadenhof) 19.00 Uhr, Eröffnung Startgalerie: "Anna Mitterer - BE-TAS-TNI LIMINAL REFLECTIONS" (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) DIENSTAG, 14. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 17.00 Uhr, StRin Frauenberger eröffnet gemeinsam mit Lilli Hollein/KÖR-Jurypräsidentin und Miriam Kathrein/Kunsttheoretikerin und Kuratorin das von Künstler_in Jakob Lena Knebl inszenierte temporäre Mahnmal zum Gedenken der Homosexuellen und Transgender Opfer des Nationalsozialismus (1., Morzinplatz) 18.30 Uhr, Kranzniederlegung am Heldendenkmal der Roten Armee mit LtP Kopietz und einer Delegation der Moskauer Stadtduma (3., Schwarzenbergplatz) 19.00 Uhr, Queeres Stadtgespräch zur Situation von Transgender Jugendlichen mit u.a. StRin Frauenberger (20., Engerthstraße 78-80, Jugendzentrum Base 20) MITTWOCH, 15.MAI: 11.00 Uhr, Erneuerung des Memorandums zwischen der Moskauer Stadtduma und dem Wiener Landtag mit LtP Kopietz (Rathaus, Roter Salon) DONNERSTAG, 16. MAI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Professor Sven Boltenstern und Direktor Dr. Wolfgang Feuchtmüller durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock) 18.00 Uhr, "Empfang der neuen WienerInnen" mit StRin Frauenberger (Rathaus, Volkshalle) 18.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung >>Hand-Werk<< vom Talent des Autodidakten Herbert Saghy durch GRin i.R. Inge Zankl (Galerie des Bezirksmuseums Meidling, 12., Längenfeldgasse 13-15) 19.00 Uhr, Eröffnung der Lesung "Barbara Coudenhove-Kalergi - Zuhause ist überall" durch BVin Malyar (9., Zimmermanngasse 8, Ecke Kinderspitalgasse) FREITAG, 17. MAI: 14.00 Uhr, 15. Abschlussturnier "Schach im Hort" mit StR Oxonitsch (Rathaus, Volkshalle) DIENSTAG, 21. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 22. MAI: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Fotografie und Abbild. Eine Kunstinstallation von Tatiana Lecomte" (Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8) SAMSTAG, 25. MAI: 12.00 Uhr, StRin Frauenberger besucht Musikmarkt am Brunnenmarkt (16., Musikmarkt) MONTAG, 27. MAI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rudi Dolezal durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Roter Salon) DIENSTAG, 28. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ehrenpräsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien Dr. Ariel Muzicant durch Lhptm Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 29. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Glaubwürdigkeit und Authentizität. Oder: Müssen wir privat tun, was wir öffentlich sagen?", Vortrag: Barbara Bleisch (Rathaus, Festsaal)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at