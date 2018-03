Landstraße: Heine-Abend mit Otto Steffl am Dienstag

Wien (OTS) - Der geschätzte Wiener Vortragskünstler Otto Steffl gastiert am Dienstag, 14. Mai, im Magistratischen Bezirksamt für den 3. Bezirk (3., Karl Borromäus-Platz 3). Ab 19.30 Uhr widmet sich der Rezitator ausgesuchten Werken des bedeutenden Dichters Heinrich Heine. Otto Steffl blickt an dem Abend nicht in Bücher. Vielmehr gibt der Könner die Worte Heines in einem freien Vortrag mit großer Ausdruckskraft wieder. Der gefragte Sprecher tritt im "Großen Festsaal" auf. Die Veranstaltung hat den ungewöhnlichen Titel "Vom ewigen Juden des Ozeans zum Fliegenden Holländer" und ist unentgeltlich zugänglich. Fritz Brucker steht Otto Steffl als musikalischer Begleiter auf dem Klavier zur Seite. Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung. Informationen über den Heine-Abend und sonstige Kultur-Termine im Amtshaus am Karl Borromäus-Platz können beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Landstraße unter der Telefonnummer 4000/03 115 oder via E-Mail, die Adresse lautet post @ bv03.wien.gv.at, eingeholt werden.

