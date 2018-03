Muttertag - Heuer ein besonderer Feiertag für selbständige Mütter

McDonald: Erstmals große Unterstützung für Selbständige durch doppeltes Wochengeld, Beitragsbefreiung und Zuverdienstmöglichkeit während Kinderbetreuung

Wien (OTS) - Knapp 18.000 Frauen haben im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbständigkeit gemacht. Zum Muttertag kommenden Sonntag, 12. Mai, zieht die SVA Bilanz und freut sich über die neuen Gesetzesbeschlüsse, von denen speziell Unternehmerinnen profitieren. "Selbständige Mütter sind oft doppelt gefordert, umso erfreulicher ist es, dass wir nun einen wichtigen Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Unternehmen getan haben", so Peter McDonald, Obmann-Stv. der SVA. Künftig will sich die SVA dafür einsetzen, dass Selbständige länger von der Möglichkeit der unbürokratischen Teilzeitarbeit während der Kinderbetreuung profitieren - nämlich 48 Monate lang pro Kind.

Die Verdoppelung des Wochengeldes zu Jahresbeginn war eine erste wichtige Maßnahme von der mehr als 2.500 selbständige Mütter jährlich profitieren. Mit 1. Juli 2013 können sich Unternehmerinnen während des Bezugs von Wochengeld zudem von den SV-Beiträgen befreien lassen, wenn sie ihr Unternehmen ruhend stellen. "Dies ist eine wesentliche finanzielle Entlastung für Unternehmerinnen", sagt Peter McDonald. Auch nach vier Monaten Wochengeldbezug, während der Kinderbetreuung, können sich Selbständige von den SV-Beiträgen befreien lassen.

SVA will unbürokratische Teilzeitarbeit während Kinderbetreuung für 4 Jahre pro Kind ausweiten

Ab Juli diesen Jahres können Selbständige während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld weiterhin geringfügig selbständig arbeiten, bis zu einem Gewinn von 4.650 Euro und einem Umsatz von 30.000 Euro. Künftig will sich die SVA dafür einsetzen, dass dieser Zeitraum für die Betreuung eines jeden Kindes auf 48 Monate ausgedehnt wird. "Die Möglichkeit auch während der Zeit der Kinderbetreuung zumindest teilzeit weiterhin im eigenen Betrieb zu arbeiten, ist für viele Selbständige sehr hilfreich und oft unbedingt für das Weiterbestehen des Betriebes notwendig", so McDonald.

Oft können Unternehmerinnen die Angebote der Karenz gar nicht nutzen, denn eine Abwesenheit über viele Monate hinweg, kann regelrecht existenzbedrohend sein. "Hier müssen wir ansetzen und uns weiterhin für selbständige Mütter und Väter beim Gesetzgeber stark machen", so McDonald.

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als gesetzliche Krankenversicherung rund 750.000 Kunden, davon 370.000 aktiv Erwerbstätige, 140.000 Pensionisten und 233.000 Angehörige. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 390.000 Versicherte zuständig.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Mag. Patricia Gassner, MPhil

Tel. Nr. 05 08 08/3452

E-Mail: patricia.gassner @ svagw.at