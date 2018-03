Mitterlehner: Finalisten für Staatspreis Marketing 2013 gekürt

Wirtschaftsminister verleiht Staatspreis am 3. Juni 2013 - Höchste Auszeichnung der Republik für innovative Marketingleistungen

Wien (OTS/BMWFJ) - Der auf Initiative von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner neu konzipierte Staatspreis Marketing ist heuer auf ein Rekordinteresse gestoßen: Gegenüber dem Jahr 2011 ist die Zahl der Einreichungen um 40 auf erstmals über 100 Projekte angestiegen. "Das unterstreicht die Bedeutung unserer Auszeichnung als wichtiges Gütesiegel für die Nachhaltigkeit und Wertorientierung von Marketingstrategien. Gutes Marketing stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen", betont Mitterlehner.

Eine branchenübergreifende Top-Jury hat die 102 Einreichungen in einem dreistufigen Prozess bewertet und so die Finalisten im Bewerb um den alle zwei Jahre vergebenen Staatspreis nominiert. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung der Republik für Marketingleistungen.

Den Staatspreis verleiht Mitterlehner am 3. Juni 2013 im Anschluss an die Veranstaltung Marketing Impuls Austria in der Aula der Wissenschaften in Wien.

Die Finalisten zum Staatspreis Marketing 2013

Kategorie Public Services

Verein Freiwilligenmessen - Schilling Werbe GmbH: 1. Wiener Freiwilligenmesse

Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) - mprove Team für Kommunikation: Einführung VVV-MobilbegleiterInnen

Tourismusverband Linz: Erfolgreiche Positionierung von Linz im Städtetourismus - Imagewandel durch integriertes Kultur- und Tourismusmarketing

Kategorie Exportmarketing

Andritz AG: Markteinführungskonzept von Stahlzylindern für die papiererzeugende Industrie

Josef Manner & Comp. AG - Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH: Neupositionierung und Schaffen einer Markenwelt für internationale Märkte, die traditionelle Werte und Qualität neu belebt und in die Neuzeit transferiert

Wienerberger AG - Hauska & Partner Corporate Relations: Wienerberger Marketing Impact Program: Aufbau der Marketing- und Kommunikations-Struktur für 26 Länder und Neupositionierung anhand eines neuen Unternehmensprofils

Kategorie Produktion

Iglo: Launch einer innovativen Produktrange "Iglo Gemüse-Reis Pyramiden"

Kapo Möbelwerkstätten GmbH / Neue Wiener Werkstätte - Czerny Plakolm Werbeagentur GmbH: NWW Design Award 2012 - Initiierung eines neuen Marketingtools für kreatives Interieur Design

Krenhof AG - Rubikon Werbeagentur GmbH: Jeden Tag ein Stück besser

Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH - Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH: Die Stiegl Weisse Familie. Ein Launch auf höchster Stufe

Kategorie Kleinunternehmen

Cox Orange Marketing & PR GmbH : Österreichische Franchise Messe

Himmelberger Zeughammerwerk Leonhard Müller & Söhne GmbH -Jantschgi C&R: "Die Emotionalisierung der Axt - Herkunft trifft Zukunft". Die Entwicklung der MeisterAxt oder wie moderne Zauberlehrlinge Ideen schmieden

Ionit healthcare GmbH - QUERDENKE marketing: Ionit wandcreme -Innovationsmarketing

Kategorie Private Services

s Bausparkasse: Forcierung "energieeffizientes Bauen und Wohnen"

St. Martins Therme & Lodge - bettertogether gmbh: Neupositionierung des Natur- und Erlebnissegments

Wien Energie GmbH - Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH: Wien Energie: Der Energie-Zukunft voraus

Kategorie Handel

Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH - Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH: Etablierung der Ziegenmilchprodukte in der Ja! Natürlich Range

Johannes Heyn Buchhandlung u. erste Kärntnerische Konzertunternehmung Ges.m.b.H. & Co KG - Werbeagentur Mautendorfer: Buchhandlung Heyn CD-Relaunch

Sonnentor Kräuterhandels GmbH - D.signwerk Kommunikationsagentur: 25 Jahre Freude: Die Erfolgsgeschichte des Aufbaus einer Kräuterhandelsgesellschaft zur Spitzenmarke Sonnentor

Sonderpreis Dialogmarketing

Orderman GmbH - Werner Haring | New Media Marketing: Das Gastro-Stipendium - Crossmediale Kampagne (Facebook, Mailings, mobile Landingpage, Presse, Blog) zur Förderung des gastronomischen Nachwuchses

Prefa Aluminiumprodukte GmbH: Repositionierung der Marke Prefa

Resch&Frisch Franchise GmbH - Wunderman PXP GmbH, viermalvier.at: Resch&Frisch - Web 2.0

Sonderpreis Start-up

Fineline ArtConsult: Chapeau - der Kunstmarkt

Mediclass - Ihr Gesundheitsclub GmbH: Mediclass - Ihr Gesundheitsclub

mySugr - Sanofi-aventis GmbH: mySugr & Sanofi Health-Challenges

