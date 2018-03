EANS-News: BWT Aktiengesellschaft / BWT meldet Ergebnisse zum ersten Quartal 2013 und erhöht Investitionen

Mondsee (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Quartalsbericht

Umsatz: 119,8 Mio. EUR (+0,6%)

EBIT: 6,0 Mio. EUR (-10,0%)

Nettoergebnis: 3,6 Mio. EUR (-17,6%)

Mondsee, 10.5.2013. Die BWT - Best Water Technology - Unternehmensgruppe hat im ersten Quartal 2013 ihren Konzernumsatz um 0,6% auf 119,8 Mio. EUR gesteigert. "Unsere Strategie des Markenaufbaus von BWT beim Endverbraucher zeigt erste Erfolge, wodurch wir trotz der starken Umsatzrückgänge in Südeuropa und Skandinavien den Umsatz leicht ausbauen konnten", kommentiert Andreas Weißenbacher, Vorstandsvorsitzender der BWT-Gruppe, das erste Quartal 2013.

Der Point of Use-Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 14,4% auf 11,9 Mio. EUR und beträgt 9,9% (Vorjahr: 8,7%) des Konzernumsatzes. Das EBIT ging aufgrund höherer Material- und Personalkosten um 0,7 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR zurück. Das Konzernergebnis nach Minderheitsanteilen betrug im ersten Quartal 2013 3,6 Mio. EUR, um 17,6% weniger als im Vorjahr (4,3 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahr.

Die Investitionen in das Anlagevermögen sind im in den ersten drei Monaten von 4,9 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR gestiegen. Das wichtigste laufende Investitonsprojekt ist nach wie vor die Erweiterung der Produktions- und Logistikkapazitäten für das Point of Use-Geschäft am Standort Mondsee. Das Gearing lag per 31. März 2013 bei 22,4% gegenüber 14,2% vor einem Jahr und 13,7% zum 31.12.2012. Die Eigenkapitalquote der BWT Konzernbilanz beträgt zum 31.3.2013 45,0% gegenüber 48,2% im März des Vorjahres und 47,7% zum Jahresende 2012.

Ausblick

Andreas Weißenbacher: "Für das laufende Geschäftsjahr 2013 rechnen wir zwar mit einer leichten Steigerung des Konzernumsatzes, die Mehrkosten im Point of Use-Geschäft und die schwierige Marktsituation vor allem in Südeuropa werden aber heuer keine Gewinnsteigerungen zulassen."

Der Bericht zum ersten Quartal 2013 steht auf unserer Homepage unter www.bwt-group.com zur Verfügung.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: BWT Aktiengesellschaft Walter-Simmer-Str. 4 A-5310 Mondsee Telefon: 06232/5011-0 FAX: 06232/4058 Email: office @ bwt.at WWW: www.bwt-group.com Branche: Wasser ISIN: AT0000737705 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

BWT Aktiengesellschaft

Mag. Ralf Burchert

ralf.burchert@bwt-group.com

Tel.: 06232/5011-1113