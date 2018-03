BATS Chi-X Europe erhält Zulassung für "Recognised Investment Exchange"-Status

(PRN) - - Wird zum ersten paneuropäischen multilateralen Handelssystem (MTF) mit RIE-Status mit Wirkung zum 20. Mai

London Und Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) gab heute bekannt, die Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs habe den Antrag von BATS Chi-X Europe auf den "Recognised Investment Exchange (RIE)"-Status mit Wirkung zum 20. Mai 2013 zugelassen.

BATS Chi-X Europe, der größte paneuropäische Aktienmarktbetreiber hinsichtlich Marktanteil und gehandeltem Grundkapital, wurde 2011 aus der Kombination zweier multilateraler Handelssysteme (MTF), BATS Europe und Chi-X Europe, gebildet.

Mit dem Status "RIE" erhält BATS Chi-X Europe die Berechtigung, neben dem bestehenden Geschäft einen regulierten Markt für Primärkotierungen zu betreiben. Mit diesem neuen Status ist BATS Chi-X Europe einer größeren Anzahl an Anlegern in ganz Europa zugänglich, vor allem denjenigen, die Kundenaufträge für Aktien an einen Anbieter mit RIE- oder gleichwertigem Status senden müssen.

"Dank der Zulassung unseres RIE-Antrags durch die FCA sind wir noch besser dafür positioniert, unsere Vision von einem grenzenlosen europäischen Kapitalmarkt voranzutreiben und können auch in anderen Bereichen wie beispielsweise Primärkotierungen tätig sein", erklärte Mark Hemsley, CEO von BATS Chi-X Europe. "Durch unseren RIE-Status kann zudem ein breiteres Spektrum an Privatanlegern und Buy-Side-Firmen auf unseren Markt zugreifen und von den Wettbewerbsvorteilen profitieren, die MiFID bietet. Dazu gehören die Auswahl des Handelsplatzes, niedrigere Gebühren und besserer Service sowie bessere Technologie."

"Als streng geregeltes MTF haben wir in erheblichem Umfang in das Risikomanagement, die Marktüberwachung und ordnungspolitische Instrumente und Grundlagen investiert. Diese Investition werden auch mit dem RIE-Status fortgesetzt werden, da wir weitere Verbesserungen an unseren Technologien, Produkten und Dienstleistungen vornehmen möchten", erklärte er.

Im Dezember 2012 hat BATS Chi-X Europe seinen Antrag bei der Financial Services Authority (FSA), die sich seit dem 1. April 2013 FCA nennt, eingereicht. Der Antrag auf den Status "Recognised Investment Exchange" (RIE) wurde gemäß Abschnitt 287 des Financial Services and Markets Act 2000 eingereicht.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5cadfae4BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den USA und Europa, der zwei Börsen in den USA, die BATS BZX Exchange und BYX Exchange, BATS Options, ein US-Markt für Aktienoptionen, sowie BATS Chi-X Europe betreibt. Der Antrag des Unternehmens, ein "Recognised Investment Exchange" zu werden, wurde von der FCA zugelassen. Die innovative und proprietäre Technologie von BATS wurde von einem engagierten Kernteam entwickelt und die Bedürfnisse der Handelsgemeinschaft zugeschnitten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Gegend von Kansas City, Missouri, und betreibt Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf www.bats.com.

