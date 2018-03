TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Schwarz-grüner Paradigmenwechsel", von Mario Zenhäusern

Ausgabe vom 10. Mai 2013

Innsbruck (OTS) - Das Abgehen von schwarz-roten Koalitionspfaden kann, wie Oberösterreich zeigt, durchaus Charme haben oder, wie Wien vorexerziert, unendlich mühsam sein - für die Tiroler ÖVP führt trotzdem kein Weg daran vorbei.

Die ÖVP hat in den vergangenen Jahrzehnten gut ein Drittel ihrer Sympathisanten verloren, der Stimmenanteil ist von rund 60 auf 40 Prozent gesunken. Wie die jüngste Landtagswahl gezeigt hat, lässt sich der harte Kern der VP-Wähler inzwischen auf zwei Bevölkerungsgruppen reduzieren: Senioren und Bauern. Ohne deren Mobilisierungskraft hätte die einst bestimmende Kraft im Land am 28. April ein Debakel größeren Ausmaßes erlitten.

Vor allem die jungen und jüngsten Wählerinnen und Wähler sind den Schwarzen abhandengekommen. Die sind zum überwiegenden Teil zu den Grünen oder zu einer der VP-Absplitterungen abgewandert. Zum schwarzen Aderlass trägt weiters bei, dass auch das viel zitierte Bürgertum im städtischen Bereich, früher Kernwählerschicht der ÖVP, ähnlich wie die Jugend zunehmend auf Ökologie denn auf Ökonomie setzt. Das zeigt sich nicht nur an der Wahlurne, sondern auch beim Widerstand gegen Infrastrukturprojekte: Was nicht mit der Natur in Einklang zu bringen ist, wird abgelehnt.

Wenn nun die Parteien angestrengt an einer schwarz-grünen Koalition auf Landesebene arbeiten, dann ist die Rückholung verlorener Schäfchen nur ein Nebeneffekt - angesichts historisch schlechter Wahlergebnisse freilich ein angenehmer. Mehr geht es darum, der berechtigten Kritik der Menschen am Zustand der Partei eine inhaltliche Neuausrichtung entgegenzusetzen. Weg vom ewigen Verlierer-Zweckbündnis ÖVP-SPÖ, hin zu etwas Neuem, Unverbrauchtem. Das Abgehen von ausgetretenen schwarz-roten Pfaden kann, wie Oberösterreich zeigt, durchaus Charme haben oder, wie Wien vorexerziert, unendlich mühsam sein. Trotz dieser Ungewissheit führt für Tirols ÖVP kein Weg an einer Neuorientierung vorbei. Eine schwarz-grüne Tiroler Landesregierung wäre ein Paradigmenwechsel, ja. Aber einer, den die Wähler verlangt haben.

Ob Schwarz-Grün in Tirol eine echte Chance bekommt, hängt von der Bereitschaft beider Partner ab, auf die Argumente des jeweils anderen einzugehen. Wobei es wohl mehr an der ÖVP liegt, sich zu ändern - und das wird ein schmerzhafter Prozess für diejenigen, die sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt haben, Tempo und Richtung vorzugeben.

Auf der anderen Seite wissen die Grünen aber auch, dass ÖVP-Chef LH Günther Platter mehr als nur diese eine Option hat. Andere Parteien lauern nur darauf, die harte Oppositionsbank gegen die gut gepolsterten Regierungssessel zu tauschen. Vor diesem Hintergrund relativieren sich einige grüne Bedingungen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610