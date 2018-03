KURIER: Jemen-Geiseln bereits in Wien

In der Nacht zum Donnerstag wurden der Wiener Student und die freigelassenen Finnen ins Heeresspital nach Stammersdorf gebracht

Wien (OTS/Kurier) - Nach der Freilassung der drei am 21. Dezember 2012 entführten Geiseln in Jemen, wurden der Wiener Student und das finnische Paar

noch in der Nacht zum Donnerstag nach Österreich geflogen. Dem KURIER liegen Informationen vor, dass sich alle drei im Heeresspital in Wien-Stammersdorf befinden und dort von Ärzten betreut werden.

Das freigelassene Paar aus Finnland soll sich in gutem Zustand befinden. Beide sind Armeeangehörige. Der freigelassene Wiener Student Dominik N. wird psychologisch betreut.

