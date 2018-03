ABACHEM: Ein zuverlässiger Dienstleister rund um Entwicklung und Produktion

Schanghai (ots/PRNewswire) - ABACHEM ist ein öffentlich gehandeltes Unternehmen in China, das sich auf die Auftragsfertigung für die Pharmazie-, Biotechnologie und Agrarchemiebranche spezialisiert hat. ABACHEM bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um die Produktion von Feinchemikalien, Wirkstoffen und wirksamen Bestandteilen von Arzneimitteln an. Dabei arbeitet das Unternehmen international erfolgreich mit Partnerunternehmen aus der Pharmazie-und Agrarchemiebranche zusammen.

In unserer F&E-Abteilung sind mehr als 80 Wissenschaftler mit solider Branchenkenntnis beschäftigt, die Prozessforschungs- und Entwicklungsleistungen anbieten, darunter Prozessauswahl, -optimierung und -verifikation sowie Referenzstandards und die Vorbereitung von Beimengungen. Unser Labor ist mit modernsten Analyseinstrumenten wie NMR, HPLC, UPLC, LC-MS und GC-MS vollständig ausgestattet, um die erforderliche Genauigkeit und ein hohes Maß an Reinheit für alle Projekte zu gewährleisten. DSC und ARSST kommen für eine zuverlässige Sicherheits- und Gefahrenanalyse bei sämtlichen Projekten zum Einsatz.

ABACHEM ist innovationsfreundlich und neuen Ideen und Technologien gegenüber aufgeschlossen. So steht beispielsweise die Entwicklung von Technologien und Prozessen für die Heterozyklensynthese und asymmetrische Synthese für das Unternehmen langfristig im Vordergrund. Zu den bekanntesten Produkten gehören Heterozyklen wie Pyrazole, Triazole, Azaindole und synthetische Aminosäuren, die anhand von im Hause entwickelten Verfahren hergestellt werden. Im Bereich chiraler Technologien haben wir vor Kurzem unsere Kapazitäten, zusätzlich zur herkömmlichen asymmetrischen Synthese, um eine Biokatalysegruppe erweitert.

ABACHEM verfügt über sehr umfangreiche Möglichkeiten und Kapazitäten für die Fertigung. Unsere vier Kilolabs und fünf multifunktionalen Einrichtungen für die Pilotproduktion sorgen für einen störungsfreien Technologietransfer vom Labor in die gewerbliche Fertigung größerer Mengen. In den Jahren, die das Unternehmen bereits im CMO-Bereich tätig ist, konnte es auch wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die ständige Verbesserung von Kostenstrukturen, die Beschaffung von und den Umgang mit Gefahrstoffen und das Einreichen von Zulassungsanträgen, einschließlich der Beantragung aktueller Zulassungen für neue chemische Substanzen, erwerben.

ABACHEM baut seine Fähigkeiten und sein Angebot ständig aktiv durch neue Technologien und Techniken sowie Erweiterungen aus, die dazu dienen sollen, den Outsourcing-Bedarf unserer Kunden zu erfüllen, indem wir ihnen kostengünstige und zeitsparende Produkte und Dienstleistungen anbieten. Vor Kurzem haben wir unsere Hydrieranlagen durch die Installation von 18 Hydrierreaktoren zwischen 1000 und 5000 l, darunter zwei 1000 l-Hastelloy-Reaktoren, die eine hervorragende Materialkompatibilität bieten, deutlich erweitert.

Informationen zu ABACHEM

ABACHEM wurde 2003 gegründet und hat sich seitdem zu einem öffentlich gehandelten Unternehmen mit etwa 400 Mitarbeitern und über 1,2 Millionen Quadratfuß Labor- und Produktionsfläche entwickelt. Derzeit verfügt das Unternehmen neben seinem Hauptsitz in Schanghai über ein F&E-Center im Zhangjiang Hi-Tech Park in Schanghai und drei Fertigungseinrichtungen in der Provinz Jiangsu, die alle von Schanghai aus mit dem Auto erreichbar sind.

