Wiener Zeitung: Leitartikel Walter Hämmerle: "Es geht auch anders"

Ausgabe vom 10. Mai 2013

Wien (OTS) - Mutige Politiker, vor allem solche, die ihre Wiederwahl aufs Spiel setzen, weil sie das umsetzen, von dem sie überzeigt sind, dass es richtig ist, sind eine seltene Spezies. Keineswegs nur heute. So gesehen ist die Verleihung des Aachener Karlspreis an Dalia Grybauskaite eine ausgezeichnete Wahl. Die litauische Präsidentin und ehemalige EU-Kommissarin ist für ihre Verdienste um die europäische Einigung geehrt worden. Es ist durchaus auch eine mutige Entscheidung der Jury, welche die Auszeichnung in diesem Jahr Grybauskaite zusprach.

Dazu muss man ein bisschen ausholen. Litauen ist ein kleines Land mit 3,2 Millionen Einwohnern am äußersten nordöstlichen Zipfel der Europäischen Union. Im Zuge der Berichterstattung über die Folgen der Wirtschaftskrise spielte das Land, überhaupt das gesamte Baltikum, so gut wie keine Rolle, alle Augen waren immer auf die notleidenden europäischen Südstaaten, auf Griechenland vor allem sowie auf Spanien und Portugal gerichtet. Dabei hat die Krise den Litauern (und Balten) mindestens genau so übel mitgespielt: Die Staatsausgaben wurden um 30 Prozent gekürzt, die Gehälter im öffentlichen Dienst um 20 Prozent, die Pensionen um 11 Prozent; auf der Gegenseite wurden die Steuern erhöht. Und das alles ohne Rettungspakete von Seiten des Währungsfonds oder der EU.

Der Preis, den die Litauer für diese Rosskur berappen mussten, war enorm: das BIP brach 2009 um fast 15 Prozent ein; die Armutsquote liegt bei 16 Prozent, die hohe Dunkelziffer nicht miteinberechnet; rund 500.000 Bürger verließen das Land seit seiner Unabhängigkeit 1990, vor allem die Jungen und Qualifizierten.

Doch mittlerweile ist die Krise, anders als in Europas Süden, überwunden. Für heuer wird mit einem Wachstum um die 3 Prozent gerechnet, die Investitionen sollen sogar um 5 Prozent steigen, der Konsum um mehr als 3 Prozent. Und während in andere Staaten laut darüber nachgedacht wird, ob es nicht vielleicht besser wäre, die Eurozone zu verlassen, ist Litauen wild entschlossen, der Gemeinschaftswährung Anfang 2015 beizutreten.

Sicher, Litauens Streben ins Herz der Union hat viel mit seiner geografischen Lage, seiner Geschichte und den Erfahrungen mit dem russischen Nachbarn zu tun. Aber wie das Land seine Probleme bewältigt, nötigt Respekt ab - und verdient Anerkennung.

www.wienerzeitung.at/leitartikel

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Zeitung

Sekretariat

Tel.: +43 1 206 99-474

redaktion @ wienerzeitung.at

www.wienerzeitung.at