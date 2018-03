Elitecore wird Auszeichnung als Unternehmen mit innovativsten BSS-Lösungen von ITU-Generalsekretär Hamadoun Touré überreicht

Mumbai, Indien, Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Elitecore Technologies, weltweiter Anbieter von OSS/BSS-Lösungen, hat anlässlich der 7. NTA ICT World Communication Award Ceremony 2013 die Auszeichnung als "Unternehmen mit innovativsten BSS-Lösungen" für seine moderne BSS Transformation Suite verliehen bekommen. Die Auszeichnung wurde durch Dr. Hamadoun Touré, Generalsekretär der International Telecommunication Union, der Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien, überreicht.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Elitecore wurde für seine Fähigkeit ausgezeichnet, die Transformation hin zur nächsten Generation durch eine BSS-Architekturlösung zu ermöglichen, die die betriebliche Effizienz durch einen modularen und offenen Ansatz verbessert. Die Lösung erleichtert ausserdem die schnelle Durchlaufzeit, reduziert die Gesamtbetriebskosten und verbessert die Kundenerfahrung dank genauer Abrechnung, verbessertem Kundenservice für Selbsthilfe im Internet und einfacher Fehlerbehebung innerhalb des SLA.

Nikhil Jain, COO und Director von Elitecore Technologies, erklärte:

"Die Auszeichnung unterstreicht die bewährten Verfahren von Elitecore, BSS-Transformationsprojekte der nächsten Generation durchzuführen. Unsere Plattform ermöglicht es bestehenden und neuen Betreibern, eine nahtlose, stufenweise Migration von älteren auf neue Systeme durchzuführen, die mit nur minimalen Service-Unterbrechungen verbunden ist."

Darüber hinaus bietet der konvergente, zukunftssichere Rahmen von Elitecore ein umfassendes Bild der Nutzeraktivitäten bei gleichzeitiger Unterstützung neuer IP-basierter Dienste und Geschäftsmodelle, beispielweise LTE, IMS usw. Zu den weiteren bedeutenden Vorteilen zählen eine konvergente, einheitliche Abrechnung, individuelle Dienstleistungen, Beratung bei unerwartet hohen Rechnungen und einheitliche Kontrollen für Prepaid- und Postpaid-Geschäfte, was zu weniger Kündigungen und Streitigkeiten führt.

Elitecore bietet ein hochmoderne 4G-BSS-Plattform, die aus vorintegriertem Billing & Revenue-Management, einem Online-Abrechnungssystem, NetVertex PCRF-, EliteAAA- und DSC-Plattformen für 4G/LTE, IMS, MVNO/Es usw. besteht. Dazu kommen zuverlässige, skalierbare und modulare Systeme mit besonders hoher Leistung.

Informationen zu Elitecore

Elitecore Technologies ist die Beteiligungsgesellschaft der Carlyle Group und ein Unternehmen für IT-Produkte mit Niederlassungen in über 90 Ländern und Dienstleistungsanbietern in über 30 Ländern. Zu den bereits integrierten BSS-Lösungen gehören Billing & Revenue Management, PCRF, AAA, DSC und Wi-Fi-Offload. So werden die Betreibernetze optimiert, indem sie von einer produktzentrierten in eine kundenorientierte Umgebung transferiert werden. Die Plattform bietet Höchstleistungen, indem CSP-Business-Angebote innovativ verändert werden, so dass bestehende Dienste in LTE, IMS- und MVNO-Dienste der nächsten Generation umgewandelt werden. Die Fähigkeit von Elitecore, herstellerunabhängige IT-Lösungen und mobile Kernkomponenten zu integrieren, der beschleunigte Markteintritt sowie individuelle, interaktive Angebote ermöglichen die effizientere Monetarisierung hochmoderner Dienste, wodurch Dienstleistungsanbieter zu Erfahrungsanbietern werden und gleichzeitig ihre Gesamtbetriebskosten reduzieren.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: L K Pathak, AVP Unternehmenskommunikation, Mobil:

+91-9925012059, E-Mail: l.k.pathak @ elitecore.com