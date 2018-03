Die Jungen Europäischen Föderalisten feiern den Europatag mit einer Exklusivvorstellung von Star Trek - Into Darkness

Wien (OTS) - Anlässlich des Europatages luden die Europäischen Föderalisten zu einem ungewöhnlichen Event ins Village Cinema Wien Mitte: der Vorpremiere des neuen Kinofilms "STAR TREK - Into Darkness". Der Schöpfer von STAR TREK Gene RODDENBERRY hat es geschafft, das politische Konzept, die Ideen und Werte des Föderalismus auf unterhaltsame Weise in einer utopischen Fiktion zu präsentieren. Seit 1966 sind Captain Kirk und Spock im Auftrag der größten, friedlich vereinten Demokratie der Galaxis - der Föderation der Vereinten Planeten unterwegs. STAR TREK übte seit dem einen großen gesellschaftspolitischen Einfluss aus und hat Generationen inspiriert. RODDENBERRY sah ein friedlich vereintes, demokratisches Europa als den ersten Schritt zur Weltföderation und prägte die Aussage: "Ja. Föderalismus. Wie in STAR TREK."

Am 09. Mai startet STAR TREK in allen Cineplexx und Constantin Film Kinos. An diesem Tag wird auch der Europatag gefeiert! Es ist der Tag der historischen Schuman-Erklärung. Im Jahr 1950 hielt der französische Außenminister Robert Schuman an diesem Tag in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte - eine Zusammenarbeit, die Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machen würde und heute als Grundstein der heutigen Europäischen Union gilt.

Bei der Veranstaltung wurde dem Publikum auch die neue Europe Direct Informationsbroschüre "Sie haben Recht - Ihre Rechte als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union" vorgestellt.

