Europatag - JG-Kucharowits/Zauner-Bichiou: Für ein geeintes starkes Europa - jetzt und in Zukunft

JG macht mit Gewinnspiel auf die Vielfältigkeit Europas aufmerksam

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Europatages startet die Junge Generation in der SPÖ (JG) eine Kampagne unter dem Titel "Pictures of Europe". "Wir wollen damit aufzeigen, dass Europa ein Raum ist, der vielfältiger nicht sein kann und der es dennoch geschafft hat, als größtes Friedensprojekt der Geschichte eine einheitliche Gemeinschaft zu bilden", so Daniela Zauner-Bichiou, Leiterin des Arbeitskreises Europa in der JG.****

"Gerade am Europatag ist es für uns Sozialdemokrat_innen wichtig, sich über eine Weiterentwicklung der Europäischen Union Gedanken zu machen. Manche fordern den Austritt aus der EU oder die Wiedereinführung des Schillings. Wir sehen das ganz klar als Rückschritt und wünschen uns viel mehr eine stärkere Orientierung der EU hin zu einer Sozialunion", so Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der JG.

Wichtige Fragen aus den Bereichen Arbeitsmarkt und Bildung brauchen eine gemeinsame Lösung. Dafür sind eine starke Gemeinschaft und ein gutes Miteinander der Mitgliedsstaaten unumgänglich. "Um dies zu gewährleisten braucht es vor allem einen starken nationalstaatlichen Rückhalt und ein geeintes Europabewusstsein in der Bevölkerung. Und dafür kämpfen wir", bekräftigt Zauner-Bichiou.

Ztl.: Fotowettbewerb macht auf Vielfältigkeit Europas aufmerksam

Unter http://www.facebook.com/Junge.Generation wurde heute ein Foto-Wettbewerb gestartet. Die europäischen Regionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Egal ob glühend heißer Meeresstrand oder ewiges Eis - die Menschen in Europa sind mit den verschiedensten Einflüssen konfrontiert. Das Gewinnspiel der JG lädt jede und jeden ein, ein Foto des Lieblingsortes in Europa zu posten. Die 3 Bilder mit den meisten "Likes" gewinnen eine Lomo-Kamera. Das Gewinnspiel läuft bis zum 9.7.2013. (Schluss) as/kg

