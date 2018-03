FPK-LPO Ragger: Scharfe Kritik an SPÖ-Asyl-Projekt St. Andrä

Landeshauptmann Kaiser vergisst auf einheimische Bevölkerung - Kärntnerinnen und Kärntner zuerst!

Klagenfurt (OTS) - Erneut sprechen sich heute, Donnerstag, die Freiheitlichen in Kärnten klar gegen das SPÖ-Asyl-Projekt im Lavanttal aus. Nachdem die SPÖ bereits über eine Ausweitung auf andere Gemeinden nachdenke, sieht der freiheitliche Parteichef LR Mag. Christian Ragger Gefahr in Verzug. Im Raum St. Andrä gebe es rund 50 Mindestsicherungsbezieher, welchen der Vorzug gegeben werden müsste. "Es kann nicht sein, dass die SPÖ Jobs an Asylwerber vermittelt, während österreichische Mindestsicherungsempfänger durch den Rost fallen", zeigt Ragger auf, dass hier wohl auf die einheimische Bevölkerung vergessen werde.

Während Asylwerber in Österreich grundversorgt werden, das heißt, es werden ihnen Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs zur Verfügung gestellt, müssen Kärntnerinnen und Kärntner, die auf Jobsuche sind ihre Lebenserhaltungskosten selbst tragen. "Mit dem SPÖ-Asyl-Projekt werden daher rund 2000 Kärntnerinnen und Kärntner im Raum Wolfsberg schlechter gestellt", betont Ragger.

Natürlich ist die Integration ein wesentlicher Aspekt um ein geregeltes Miteinander zu ermöglichen, allerdings sei der Zugang von Landeshauptmann Kaiser der falsche Weg. "Asylwerber verfügen über keinen gültigen Aufenthaltstitel. Sie nun rechtswidrig zu beschäftigen während rund 2.000 arbeitslose Kärntner im Raum Wolfsberg auf Jobs warten und sicherlich auch gerne in den Gemeinden tätig sein würden, kann nicht der richtige Weg sein", so Ragger.

