ASFINAG: Innovationspreis für Thermoportal beim Karawankentunnel

Hohe Auszeichnung für Firma Sick und ASFINAG bei den Münchner Gefahr/gut-Tagen

Graz/Wien (OTS) - Es ist nichts passiert! Weil gar nichts mehr passieren kann... Das ist für viele an sich keine Nachricht, für die Firmen Sick und die ASFINAG aber die beste, die man sich nur wünschen kann. Seit der Thermoscanner beim Karawankentunnel im Mai des Vorjahres in Betrieb genommen wurde, gibt es dort ausschließlich solche "Neuigkeiten". Die innovative Lösung, durch die überhitzte Schwerfahrzeuge erkannt und am Einfahren in den Tunnel gehindert werden, wurde nun in München mit dem deutschen Innovationspreis Gefahr/gut 2013 ausgezeichnet.

Eine 17köpfige Fachjury aus allen Bereichen des Gefahrguthandlings wie Chemie, Transport, Ausbildung, Beratung, Handel, Fachverbände und Ministerien (unter der Schirmherrschaft des Verlages Heinrich Vogel/Fachmagazin Gefahr/gut) wählte dabei in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die innovativste und bereits erfolgreich eingeführte Gefahrgutlösung. Die Prämierung der Unternehmen Sick als Auftragnehmer und der ASFINAG als Auftraggeber erfolgte im Rahmen der Gefahr/gut-Tage, die vom 6. bis 8. Mai in München stattfanden. Besonders hervorgehoben wurde dabei vom deutschen ADAC auch, dass die ASFINAG dieses Thermoportal ohne gesetzlichen Auftrag nur aus dem Antrieb der Erhöhung der Verkehrssicherheit realisierte.

Überreicht wurde der Preis im Rahmen eines Gala-Abends an die Geschäftsführer Rainer Kienreich (ASFINAG) und Helmut Maier (SICK Österreich). Kienreich: "Der große Vorteil dieses Systems ist ja, dass wir nicht erst reagieren müssen, wenn bereits etwas passiert ist, sondern, dass wir ein Risiko bereits im Vorfeld ausschalten. Dass unsere Bestrebungen, die sichersten Autobahnen und Tunnelanlagen zu betreiben, dann mit einem derart wichtigen Preis ausgezeichnet werden, ist für uns Bestätigung des Wegs einerseits und Ansporn andererseits, noch besser und noch innovativer zu werden."

Mehr als 300 "Alarme" ausgelöst

Der einröhrige Karawanken-Tunnel, mit einer Länge von rund 8 km, verbindet seit 1991 die österreichische Karawanken Autobahn A 11 mit dem Autobahnnetz in Slowenien, in Richtung Ljubljana. Bis 2019 soll eine neue Röhre errichtet werden. Um dem Anspruch gerecht zu werden, die sichersten Autobahnen, Schnellstraßen und Tunnelanlagen in Europa zu betreiben, sucht die ASFINAG laufend innovative Konzepte und Lösungen. Das Thermoportal, eine Lösung des Sensorherstellers SICK, ist ein wichtiger Beitrag dazu. Mittels Wärmebildkameras und Laserscannern werden am Thermoportal überhitzte Busse und Fahrzeuge identifiziert und vor der Einfahrt in den Tunnel gestoppt. Gefährliche Tunnelbrände oder Unfälle aufgrund überhitzter Fahrzeuge können dadurch verhindert werden.

Das Thermoportal am Karawanken-Tunnel ging im Mai 2012 in Betrieb und konnte bis dato mehr als 300 überhitzte LKWs und Busse erkennen und vor der Einfahrt in den Tunnel hindern. Dieses Thermoportal ist in Europa die einzige Anlage dieser Art. Noch. Denn auch beim Arlbergtunnel, bei dem eine große Sanierung ansteht, soll ein derartiges Thermoportal errichtet werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten, insbesondere bei Tunnelanlagen vor großen Steigungen, sind ebenfalls bereits angedacht.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Marketing und Kommunikation

Pressesprecher Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

FUCHSENFELDWEG 71

A-8074 GRAZ-RAABA

TEL +43 (0) 50108-13827

MOBIL +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at



SICK Österreich

Michaela Pfaffenlehner

Unternehmenskommunikation & Unternehmensentwicklung

SICK GMBH

STRASSE 2A, OBJEKT M11, IZ-NÖ SÜD

A-2355 WIENER NEUDORF

TEL +43 (0) 2236 62288-125

FAX +43 (0) 2236 62288-450

MOBIL +43 (0) 664 8441310

michaela.pfaffenlehner @ sick.at

www.sick.at