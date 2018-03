Gremel/ Liebich: NEUropa ist machbar - Gemeinsam statt Einsam!

Vereinigte Staaten von Europa als Antwort auf die Krise

Wien (OTS/SPW) - "Europas Politik und seine BürgerInnen brauchen visionären Mut zum nächsten Schritt nach vorne in unsere gemeinsame Zukunft", so Marcus Gremel, Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ Wien, und Thomas Liebich, Leiter Projektgruppe Europa, unisono zum heutigen Europatag - und weiter: "Angesichts der schwelenden Krise sind mutige Antworten für die Zukunft unverzichtbar: Wir brauchen nachhaltige Zukunftschancen und Beschäftigungsmodelle von denen man leben kann für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Europa. Die Staatschefs, die Regierungen der Mitgliedsstaaten sowie die Europäische Kommission sind gefordert endlich alle Hebel in Bewegung zu setzen damit die hohe Jugendarbeitslosigkeit nicht zu einer verlorenen Generation führt."***

"Der 9.Mai ist ein wichtiger Tag zum Sichtbarmachen der Europäischen Identität die alle Bürgerinnen und Bürger der 27 Mitgliedsstaaten eint", erklärt Gremel und weiter: "Daher wollen wir im Andenken und nach Vorbild von Schumann zum heurigen Europatag auch unsere Vision der Vereinigten Staaten von Europa erneut in die politische Debatte einbringen. Unser Ziel ist möglichst viele junge MitstreiterInnen zu gewinnen um den friedlichen Entwicklungsweg Europas weiter fortzusetzen. Wir sind überzeugt, dass die BürgerInnen Europas gerade in Zeiten der Krise gemeinsam mehr erreichen können als einsam!"

"Für unsere Ideen zur Zukunft Europas werben wir bereits seit letztem Jahr mit unterschiedlichen Aktionen im öffentlichen Raum unter dem Leittitel www.neuropa.at", erklärt Projektgruppenleiter Liebich die bisherigen Aktionen. "Derzeit bewerben und unterstützen wir aktiv die europäische Bürgerinitiative für das Menschenrecht auf Wasser -www.right2water.eu/de - um die Europäische Kommission zur Vorlage eines diesbezüglichen Gesetzesvorschlags zu verpflichten. Diese sinnvolle europäische Initiative hält derzeit bei rund 1,5 Mio. Unterschriften und spätestens bis September soll die zwei Millionen-Grenze geknackt werden!" Der Erfolg der Bürgerinitiative stimmt die beiden Jungpolitiker besonders positiv, schließlich sind Initiativen wie diese zentral für eine gelungene Europäische Integration. "Die Bürgerinitiative zeigt, dass politische Teilhabe und demokratische Mitbestimmung in einem vereinten Europa der BürgerInnen möglich sind - eine gute Ausgangslage um auch in Zukunft am Projekt Europa weiterzuarbeiten", so Gremel abschließend. (Schluss)

